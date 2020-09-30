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В России до конца года рискуют закрыться треть АЗС. У них нет денег на новое оборудование

В России до конца года рискуют закрыться треть АЗС. У них нет денег на новое оборудование
Иллюстрация: pixabay.com

С 1 октября в России вступает в силу новый ГОСТ, регулирующий качество топлива на автомобильных заправках. Это грозит массовым закрытием АЗС, в основном — небольших и независимых.

#НОВОСТИ

До конца 2020 года в России может закрыться треть автомобильных заправок. Они не смогут работать после вступления в силу нового национального стандарта, рассказали в Независимом топливном союзе (НТС).

Представители союза рассказали «Известиям», что новый национальный стандарт  (ГОСТ Р 58927-2020), который должен вступить в силу завтра, 1 октября, обязывает АЗС использовать оборудование с контролем количества заливаемого топлива. Все колонки должны быть оснащены программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа и замен узлов, не предусмотренных ее изготовителем.

Ужесточаются и требования к точности отпуска топлива. До сих пор этот показатель был равен 0,5 мл на литр (из них 0,25 мл на литр с учетом температур), теперь он составит 0,25 мл на литр без учета температур.

Дмитрий Гусев, вице-президент НТС, пояснил, что в России всего около 23 000 заправок, из них примерно 60% независимые. Многие из них не имеют средств для установки нового оборудования, а из-за несоответствия новым стандартам их могут штрафовать. Кроме того, производители пока не могут обеспечить достаточное количество оборудования на рынке.

В этой ситуации есть риски, что треть российских заправок уже в 2020 году закроется, — подытожил Гусев.

Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша, комментируя ситуацию, подчеркнул, что новое ПО пока не установлено ни на одной колонке АЗС России. Заставлять заправки менять оборудование никто не будет, так как ГОСТ носит рекомендательный характер. Если стандарт станет обязательным, он будет относиться к производителям, а не к тем, кто эксплуатирует колонки, добавил Аркуша.

Автор: Александра Клименко
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