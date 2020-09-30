«Креативных много, а бизнес-подкованных — мало. В РФ меня оставила вера в ее возможности»

Сооснователь Lamoda и новый вице-президент AliExpress Россия Буркхард Биндер дал интервью Buro24, в котором рассказал о том, как меняется Москва и Россия, зачем нам секондхенд и чего не хватает дизайнерам страны для выхода на высокие продажи. DK.RU выбрал из материала главное.

— Когда я впервые приехал в Москву, в городе царил хаос: всюду пробки и иномарки, пытающиеся их объехать прямо по тротуарам. Я шел по улице и всерьез боялся за свою жизнь — творилось полное беззаконие. Если взглянуть на Москву сейчас, спустя десять лет, это, конечно, совершенно другой город — очень современный, продвинутый. Москва совершила скачок в развитии, отчетливее всего для меня это видно по ситуации с транспортом. Есть ощущение, что все под контролем.

Многие экспаты уехали, потому что в руководстве местных компаний поняли, что иностранцы уже не обязательны: выросли русские специалисты, которые могут их полностью заменить. И это правильно.

Я всегда любил Россию, верил в нее. И сразу почувствовал, что в такой огромной стране у e-commerce большой потенциал. Так что остаться меня заставила вера в то, что здесь многое можно сделать.

Думаю, кризис сыграл e-commerce на руку. Когда курс резко подскочил, многие перестали активно путешествовать и были вынуждены привычные для себя вещи покупать онлайн. Многие из тех, кто до этого не пользовался интернет-магазинами, начали это делать. Даже мои 50-летние друзья вдруг стали просить у меня промокоды! Это было заметно и потому, что в тот момент резко пошли вверх посещения с десктопа. Молодые люди в основном заходят с телефонов, а вот люди старшего поколения пользуются компьютерами.

Когда Lamoda запускалась, мы работали только с обувью. Единственным конкурентом в тот момент был Sapato, но этот проект просуществовал недолго — он обанкротился. А мы, наоборот привлекли дополнительные инвестиции. Со временем мы поняли, что хотим быть первыми не только в обуви — мы решили стать модной платформой номер один в России. И эта цель никогда не менялась. Мы достигли ее года за три, и это по-прежнему так. Конечно, есть, например, Wildberries — они запустились раньше и очень успешны. Но это все-таки не только модная платформа: помимо одежды и обуви на ней представлено буквально все, включая электронику. Российский e-commerce рынок вообще сильно вырос за эти годы. Но если сравнивать нашу ситуацию с Европой или Америкой, ясно, что здесь еще много простора для роста.

Доверие приходит со временем. Поначалу многие боялись, но, когда мы улучшили сервис и отточили логистику, нам стали доверять. При этом товары с предоплатой по-прежнему покупают всего 5% клиентов. Популярнее всего платежи у двери: вы получаете заказ и после примерки расплачиваетесь. Это самая понятная схема для большинства покупателей. А это главное: все должно быть просто, иначе клиент прервет покупку.

Моя самая свежая инвестиция — компания Blom, которая продает патчи с биорастворимыми гиалуроновыми микроиглами. Ну и потенциально они могут использоваться не только в косметической индустрии. А самая успешная из моих инвестиций пока, наверное, Foodfox, который купила «Яндекс. Еда».

Главное при выборе — команда. Потому что идея может быть сколь угодно многообещающей, но без надлежащего исполнения, без вложенного в работу времени она все равно ничего не стоит. Найти достойный проект нелегко. Не только в России, но вообще в мире.

Нам, когда мы запускали Lamoda, очень повезло. У нас были инвестиции и инвесторы доверяли нам, так что у нас была возможность пробовать новое, тестировать разные идеи и совершать ошибки. Мы были молоды, неопытны и, очевидно, порой принимали неверные решения, теряли деньги — без этого никак, на этом учатся. Скажем, одной такой ошибкой, которая стоила нам больше миллиона евро, был запуск большой рекламной кампании на ТВ — отклик был маленький, и она ничего нам не дала.

В России вопросами разумного потребления и производства озаботились немного позднее, но в Европе заметно: новое поколение мыслит по-другому. Молодые люди не покупают машины, а пользуются каршерингом. Не скупают вещи просто потому, что это симпатично или модно, а смотрят на состав и историю происхождения. Мы все знаем, что модная индустрия — одна из самых вредных для окружающей среды после газо- и нефтедобычи. И не можем об этом не думать, закрывать глаза.

В Lamoda в последние месяцы мы готовили запуск нового «зеленого» фильтра. Брендам, которые можно назвать sustainable, мы давали специальный значок, чтобы человек, для которого важен ответственный подход, мог искать подходящие товары только среди таких. Это не тренд, а новая реальность. Большинство компаний уже это поняли. А кого-то заставил задуматься кризис: так ли вам нужны эти шесть коллекций в год?

Мы в Lamoda долго пытались найти подходящую стратегию, чтобы поддерживать российских дизайнеров — не только молодых и неизвестных. Но многие оказывались недостаточно профессиональными, чтобы с ними работать. Я имею в виду не дизайн и качество, а другое. Ведь мы продаем вещи, нам нужны определенные объемы, правильная документация и именно это становится проблемой. Креативных много, а бизнес-подкованных — мало.

В Европе мы видим много примеров успешных проектов, которые продают секонд-хенд и винтаж. Я понимаю почему. Во-первых, многие устали от обилия вещей, от чувства бесконечного потребления. Во-вторых, совсем отказаться от покупок не готовы. Поэтому надоевшее можно не выбрасывать, найти ему другое применение, а вместо нового купить что-то с историей... Это ведь еще и интересно.

Я буду развивать AliExpress в России с основным фокусом на моду. Это работа с брендами, неожиданные коллаборации, привлечение новых фэшн-брендов. Мы будем выстраивать новый образ AliExpress, который будет ассоциироваться с удобной и модной площадкой для онлайн-шопинга.

В России чувствуется большой тренд — не нужно покупать все от дорогих брендов, можно сочетать их с бюджетными. С масс-маркетом, а то и вовсе с «no name» из Китая. Учитывая экономическую ситуацию, это понятно.