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Пенсионное обеспечение пошатнулось по всему миру и ситуация только ухудшается. ЦИФРЫ

Пенсионное обеспечение пошатнулось по всему миру и ситуация только ухудшается. ЦИФРЫ
Иллюстрация: pixabay.com

Вкладывать в надежные акции ради спокойной пенсии. Этой стратегии европейцы придерживались много лет, но отрицательные процентные ставки все сломали. Проблемы могут возникнуть в десятках стран.

#НОВОСТИ

Малорисковые стратегии пенсионных инвестиций, популярные во многих странах и еще недавно гарантировавшие состоятельную старость, практически уничтожены низкими и отрицательными процентными ставками. Усугубляют ситуацию неравенство доходов и рост госдолга.

Это один из выводов Глобального индекса пенсионного обеспечения (GRI) Natixis по итогам 2019 года. Эксперты при составлении документа оценили уровень благосостояния и финансовой безопасности пенсионеров в 44 странах.

Увереннее всего чувствуют себя пенсионеры малых богатых стран Европы, первые три места в топ-10 у Исландии, Швейцарии и Норвегии. Также в десятку вошли Австралия, Канада и Новая Зеландия. США только на 18-м месте рейтинга, замыкаю который Мексика, Китай и Турция.

Россия занимает 38-е место в рейтинге, это немного лучше, чем показатели 2017 года, тогда страна занимала 40-ю строчку списка. Украина и Белоруссия в рейтинг не вошли. Литва на 34-й строке рейтинга, Латвия – на 35-й.

Эксперты констатируют: вероятность достигнуть благосостояния на пенсии в целом в мире снижается. В первую очередь из-за низких процентных ставок, которые не дают получить приличный доход от малорисковых инвестиций. В отчете сказано, но в 16 из 44 исследованных стран усредненные за пять лет реальные ставки были отрицательными. В 2016 году была только одна такая страна (Великобритания).

По словам исполнительного директора Natixis Center for Investor Insight, демографическая ситуация в развитых странах уже давно поставила пенсионное обеспечение «на шаткую почву», но сейчас проблема старения населения усугубилась еще больше.

Автор: Александра Клименко
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