Наша эмпатия на деле махровый эгоизм. Искренне помогать другому вообще не в природе людей

Сопереживать всем людям на планете мы конечно, не можем, но порой и сочувствие знакомым и близким дается очень нелегко.

Способность сопереживать традиционно считается положительной характеристикой, для людей эмпатия — основа доброты. Но и у нее есть изъяны, говорят психологи. Порой сочувствие может превращаться в агрессию, а благие намерения быть всего лишь карикатурой, пишет Reminder.

Нейрофизиолог Крис Фрит объясняет, что способность людей моделировать чужие реакции связана с функциями зеркальных нейронов мозга. Эти нейроны, в отличие от остальных, активизируются не только при выполнении действий или при непосредственном переживании ощущений, но и при наблюдении за чужими действиями, реакциями или проявлениями боли и эмоций. Нейровизуальные исследования показывают, что мы испытываем страх при взгляде на фотографию напуганного человека, даже если его лицо демонстрируется так быстро, что мы не успеваем осознать увиденное. А еще при виде испуганного выражения на чужом лице мы автоматически его копируем. Но это еще не эмпатия, говорит Фрит, а, скорее, «эмоциональное заражение». Настоящая эмпатия — это сложный многоуровневый процесс.

Психологи Дэниел Гоулман и Пол Экман разделяют его на три составляющих:

когнитивная эмпатия — способность понимать чувства других людей на интеллектуальном уровне, угадывать чужие мысли;

эмоциональная эмпатия — способность разделять чужие чувства, то есть испытывать то же самое;

сострадательная эмпатия — переход от сопереживания к действию, готовность помочь другому избавиться от неприятных чувств.

Но именно сострадательная эмпатия порой просто способ избавиться от неприятных чувств, которые мы испытываем при виде страданий другого человека. То есть эмпатия может на самом деле быть просто признаком эгоизма. И это еще не все.

Слепые зоны эмпатии

Исследователь Пол Блум в книге «Против эмпатии» сравнивает это качество с карманным фонариком, луч которого так ярко освещает что-то одно, что оттесняет во мрак все остальное. На практике это проявляется в виде двух эффектов. Один из них — «коллапс сострадания». Его лучше всего описывает знаменитая фраза из романа Ремарка «Черный обелиск»: «Смерть одного человека — трагедия, смерть миллионов — статистика».

Чем больше людей нуждается в нашем сострадании, тем меньше мы им сострадаем. Ученые объясняют это так: мозг ослабляет или отключает эмпатию, когда есть риск, что уровень сострадания начнет зашкаливать, угрожая нашему ментальному благополучию. Есть и еще более нелицеприятное объяснение. Психолог Дэниел Батсон провел исследование, которое показало: когда человек предполагает, что сочувствие может стоить ему слишком много денег или времени, он инстинктивно избегает ситуаций, которые могут послужить триггером эмпатии.

Второй пример — это «эффект опознанной жертвы». Его суть в том, что мы острее реагируем на страдания конкретной известной нам жертвы, чем на аналогичные переживания незнакомых людей. Например, в ходе экспериментов испытуемые охотнее жертвуют деньги на помощь ребенку, когда им известен его возраст, внешность, обстоятельства жизни, любимые игры и другие личные детали.

Иерархия эмпатии выстроена четко: вслед за самыми близкими людьми на наше сочувствие больше всего могут претендовать представители культурной, гендерной или социальной группы, к которой мы принадлежим.

А как мы относимся к тем, кто не входит в наш круг? Просто испытываем меньше сочувствия? Не всегда.

Психологи Аннеке Буффоне и Михаэль Пулин в своем исследовании показали, что интенсивное сопереживание представителям своей группы может усилить агрессию к чужим. Этой темной стороной эмпатии часто пользуются политики, манипулируя общественным мнением.

Эксперименты Криса Фрита показывают, что сила эмпатии к незнакомцу напрямую зависит от наших представлений о его моральных качествах. При сканировании мозга четко видно, что люди гораздо меньше сочувствуют жертве, если уверены, что это плохой или неприятный человек. Более того: когда человек наблюдает за страданиями «плохого человека», у него активируется дофаминовая система вознаграждения мозга.

Психолог Дэрил Кэмерон предлагает свой вариант работы с темной стороной эмпатии. Главное правило — изменить взгляд на это качество. Вернее, перестать считать эмпатию качеством, а рассматривать ее как эмоциональный навык, который можно развивать и корректировать с помощью постоянной практики.