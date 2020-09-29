Россия превращается в большую свалку, люди выходят на митинги. Критика «мусорной реформы»

В новом отчете Счетной палаты говорится о мусорной реформе, стартовавшей в России 2017 году. В документе сказано, что инициатива властей провалилась: то как проводится «мусорная реформа», приводит к росту недоверия к властям и протестам даже против «экологически приемлемых и прогрессивных решений».

Специалисты счетной палаты по факту проверило, как в стране обращаются с отходами, пишет ВВС. В сферу проверки вошли министерство природных ресурсов, Росприроднадзор, Российский экологический оператор (РЭО) и другие ведомства. Временные рамки проверки - с 2017-го до 2019 года.

В отчете по результатам проверки сказано, что «ситуация в области обращения с твердыми коммунальными отходами в стране в целом может быть охарактеризована как неблагополучная». По данным ведомства, больше всего мусора в России по-прежнему отправляется на полигоны - это 90% твердых коммунальных отходов. При этом в десятках российских регионов места на свалках заканчиваются.

Так, в 17 регионах мощности полигонов будут исчерпаны через 2 года (к 2022 году), еще в 32 субъектах - к 2024 году. По состоянию на начало 2019 года в Магаданской области и Бурятии оставалось место на полигонах на месяц работы.

Ранее о проблеме нехватки места на полигонах говорил, в частности, заместитель диретора РЭО Алексей Макрушин. По его словам, в Забайкальском крае, Сахалинской и Еврейской автономной областях вместимость мусорных полигонов, включенных в государственный реестр, будет исчерпана в течение нескольких месяцев. Правда, до 2023 года можно размещать отходы на полигонах, у которых нет разрешений, следует из приказа министерства природы России. Владимир Логинов, тогда занимавший пост замминистра, объяснял это решение дефицитом легальных полигонов. За этот срок власти должны были увеличить долю перерабатываемого мусора до 36%.

Счетная палата также пишет о несанкционированных свалках. По ее данным, за 2019 год только региональные ведомства выявили больше 27 тысяч несанкционированных свалок общей площадью 127,5 кв. км. Из них, по данным ведомства, ликвидировано около 16 кв. км.

Свалки будут появляться и дальше, считают эксперты, ведь уровень переработки отходов в России не превышает 10%. Интересно, что за время действия реформы поменялось само определение понятия переработки отходов: в конце 2019 года Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому сжигание мусора на заводах с выработкой электроэнергии приравнивается к переработке.

В мае 2020 года «Ростех» объявил о планах построить в России 25 мусоросжигательных заводов. Общая стоимость проекта оценивается в 600 млрд рублей (7,6 млрд долларов). Ранее «дочка» «Ростеха», компания «РТ-Инвест» планировала к 2023 году построить четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье и один в Казани. Строительство сопровождалось протестами.

В условиях отсутствия достоверных данных об отрасли обращения с отходами растет недоверие граждан к действиям, предпринимаемым региональными и федеральными властями в сфере обращения с отходами, которое приводит к тому, что люди протестуют против любых, даже экологически приемлемых и прогрессивных решений (например, против строительства мусоросортировочных предприятий), — говорится в отчете аудиторов.

Одни из крупнейших в стране протестов прошли в Подмосковье, на улицы вышли жители населенных пунктов, которые примыкали к мусорным полигонам «Кучино» и «Ядрово». Одним из возможных решений проблемы стали планы московских властей вывозить отходы в другие регионы, например, в Архангельскую область. Но и там нашлись люди, выступавшие против «мусорной реформы», были зафиксированы стычки между охранниками и участниками лагеря активистов.

В защиту архангельского Шиеса проходили массовые акции и в других регионах. Так, в феврале 2019 года митинги против «мусорной реформы» состоялись в 44 городах.

В рамках реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами отрасль создается практически «с нуля», — так прокомментировал выводы Счетной палаты Алексей Макрушин (его ответ на критику ведомства приводится в материалах Счетной палаты). По его словам, проблемы, с которыми сталкивается реформа, должны решаться скоординированными усилиями правительства, регионов и различных институтов развития.

Реформа в регионах

К началу 2020 года 79 регионов перешли на новую систему обращения с отходами, говорится в отчете Счетной палаты. Всего четыре региона не перешли на систему региональных операторов, среди них Москва и Санкт-Петербург, где должны ввести эту меру в начале 2022 года.

Получается, что 14,95 % от численности населения России - или почти 22 млн человек — еще не затронуты в полной мере «мусорной реформой», так как живут в зонах, которые не обслуживают региональные операторы, делают вывод аудиторы. Но и там, где такие компании есть, они не могут работать прибыльно и эффективно. В двух десятках регионов операторы, которые начали работу лишь 1-2 года назад, уже оказались на грани банкротства.

— Региональные операторы — это один из ключевых факторов реформы. При этом основной источник их финансового обеспечения — платежи населения. К сожалению, сегодня собираемость этих платежей оставляет желать лучшего. В 2019 г. она составила 79%. А по промежуточным результатам 2020 г. собираемость и того хуже — лишь 76%. Замечу, в ходе другой федеральной реформы, по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, собираемость в 2019 г. составила 94%. Это очень показательное сравнение, — прокомментировал ситуацию аудитор счетной палаты Михаил Мень.

Министерство природных ресурсов в ответ на критику со стороны Счетной палаты заявило, что подготовило три меры.

«Первая — это субсидирование процентной ставки по кредитам на реализацию инвестпроектов региональных и других операторов по обращению с отходами. Вторая — это льготный лизинг. И третья — это компенсация части капитальных затрат региональных операторов на реализацию инвестиционных проектов», — приводятся в материалах ведомства слова заместителя министра Константина Румянцева.