Уральские миллиардеры из списка Forbes улучшили свои позиции в пандемию

На первое место среди богатейших россиян вышел основной владелец НЛМК Владимир Лисин, его состояние оценивается в $22,6 млрд. Как свидетельствуют данные Forbes Real Time, с такими цифрами Лисин потеснил прошлого лидера рейтинга — Владимира Потанина, основного владельца «Норникеля».

При этом свои позиции за время пандемии смогли улучшить и бизнесмены, основные предприятия которых сосредоточены в Свердловской области. Так, председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин с 33 места в рейтинге поднялся на 27 (состояние оценивается в 4,1 млрд долларов). Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын с 22 места поднялся на 21-е (состояние 6,4, млрд долларов). Председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский занял 58-е место, увеличив свое состояние с 1,8 млрд до 2 млрд долларов.

Добавим, что в 2019 г. Игорь Алтушкин и Андрей Козицын стали лауреатами премии «Делового квартала» ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019 в номинации «Промышленность». А Дмитрий Пумпянский – в номинации «Социальные проекты бизнеса». А в 2020 г. предприниматели вошли в список самых влиятельных персон региона ТОП-50: главные люди Урала.