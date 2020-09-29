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Уральские миллиардеры из списка Forbes улучшили свои позиции в пандемию

Уральские миллиардеры из списка Forbes улучшили свои позиции в пандемию
Иллюстрация: DK.RU

В рейтинге богатейших людей России за месяцы коронакризиса произошли перестановки. Лидер сменился, а участники с бизнесом на Урале поднялись на более высокие строчки.

#ИХ ДОХОДЫ#РЕЙТИНГИ#НОВОСТИ

На первое место среди богатейших россиян вышел основной владелец НЛМК Владимир Лисин, его состояние оценивается в $22,6 млрд. Как свидетельствуют данные Forbes Real Time, с такими цифрами Лисин потеснил прошлого лидера рейтинга — Владимира Потанина, основного владельца «Норникеля».

При этом свои позиции за время пандемии смогли улучшить и бизнесмены, основные предприятия которых сосредоточены в Свердловской области. Так, председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин с 33 места в рейтинге поднялся на 27 (состояние оценивается в 4,1 млрд долларов). Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын с 22 места поднялся на 21-е (состояние 6,4, млрд долларов). Председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский занял 58-е место, увеличив свое состояние с 1,8 млрд до 2 млрд долларов.

Добавим, что в 2019 г. Игорь Алтушкин и Андрей Козицын стали лауреатами премии «Делового квартала» ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019 в номинации «Промышленность».  А Дмитрий Пумпянский – в номинации «Социальные проекты бизнеса». А в 2020 г. предприниматели вошли в список самых влиятельных персон региона ТОП-50: главные люди Урала.

Автор: Анна Хлебникова
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