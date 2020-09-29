«Отнимают время». Чиновники высказались об инициативе по возврату прямых выборов мэров

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько назвал законопроект о возвращении прямых выборов мэров несвоевременным. По его мнению, существующая модель назначения мэров депутатами «позволяет качественно подбирать людей», а возврат прямых выборов может привести к власти популистов, «не имеющих представления об управлении городским хозяйством».

Нельзя же менять систему раз в два года. Надо дать модели себя проявить, проанализировать результаты и потом окончательно определиться», — цитирует Сергея Бидонько ЕАН.

﻿﻿﻿Спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина заявила изданию Daily Storm, что считает эту инициативу преждевременной, а законопроект «сырым»:

Преждевременно занимались и отнимали время у людей, у себя с этой инициативой. Потому что в связи с поправками к Конституции, где органы местного самоуправления встраиваются в общую вертикаль власти, будут федеральные законы. И после этого можно будет уже принимать какие-то решения.

Напомним, инициативную группу, желающую вернуть прямые выборы мэра, зарегистрировали в областном заксобрании 13 июля. Начинать официальный сбор подписей можно было после печати законопроекта в «Областной газете». Однако издание отказывалось публиковать документы. Официальный печатный орган свердловских властей сделал это только после того, как активисты обратились в суд.

Волонтерам «Народной инициативы» необходимо было набрать 10000 подписей до 11 сентября 2020 г. Такое количество было собрано еще 24 августа — как рассказывал DK.RU, символическую 10-тысячную подпись поставил один из сотрудников городской администрации. Однако активисты продолжили сбор, чтобы оставался запас на случай отбраковки.

Прямые выборы мэра в Екатеринбурге отменили в 2018 г. — соответствующий закон в апреле подписал губернатор Евгений Куйвашев. Он объяснил это попыткой избавиться от противостояния города и области (в городе действовала двуглавая система: мэр и сити-менеджер). Теперь мэра уральской столицы выбирают на конкурсной основе. В сентябре гордума провела конкурс по выборам главы города, победителем которого стал бывший вице-губернатор Александр Высокинский.

Отметим, в Екатеринбурге за возвращение прямых выборов мэра выступили 82% респондентов, опрошенных фондом «Социум». Способ избрания, который действует сейчас (главу города Екатеринбурга выбирают депутаты Городской думы) предпочли бы всего 12% жителей города. Лишь весьма небольшая часть горожан либо не имеет по этому вопросу своей позиции, либо для них не важен порядок избрания мэра (таких горожан всего 5,5%). Среди респондентов 18-34 лет поддержка прямых выборов самая высокая — 88%.

В пресс-службе регионального парламента ранее сообщили, что решение о включении законопроекта в повестку ближайшего заседания примут на совете заксобрания — он состоится 1 октября.