МТС создала в Екатеринбурге центр экспертизы по цифровым решениям

К работе в цифровом офисе МТС привлечены эксперты, имеющие опыт реализации цифровых решений в компаниях различных отраслей экономики.

Ранее МТС предоставляла b2b клиентам в основном готовые ИТ- продукты из портфеля компании. Но опыт показал, что многие предприятия нуждаются в нестандартных решениях. Особенно это касается компаний среднего и крупного бизнеса. Одним, имеющим достаточно развитую инфраструктуру, требуется модернизация уже работающих, но всё хуже справляющихся со своими задачами, систем. Другие испытывают потребность только в одном новом IT-продукте, например, создании удалённых рабочих мест, для решения привычных задач. Третьим, для реализации оригинальных планов, требуется совершенно иная архитектура, но они не готовы потратить весь бюджет стартапа на решение только одной задачи.