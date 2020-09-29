Добровольцы для прививки, закрытие школ и новые заболевшие. Главное о COVID-19 в регионе

В Свердловской области поставили прививки от коронавируса первым 12 добровольцам. Как рассказал вице-губернатор региона Павел Креков, ни у одного нет побочных эффектов, добровольцы чувствуют себя хорошо.

Также вице-губернатор прокомментировал ситуацию с эпидобстановкой в школах региона. Стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин отправил столичных школьников на двухнедельные каникулы. По мнению Павла Крекова, в Свердловской области оснований для подобного решения нет.

Темпы роста заболеваемости в Москве кратно выше, чем наблюдаем мы. Если у нас от силы 20% рост заболеваемости, то в Москве она возросла за последние дни в несколько раз. Во-первых, там возросло количество тестирований, во-вторых, это крупнейший транспортный узел страны, там огромные потоки людей. Мы находимся в другой весовой категории. У нас нет никаких оснований объявлять какой-либо карантин, — цитирует JustMedia Павла Крекова.

Вице-губернатор региона Сергей Бидонько на пресс-конференции также заявил, что не слышал о подобном решении в Свердловской области. На его взгляд, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе «стабильная».

Для решения такого плана должна быть основа. Либо прогнозные данные, либо текущая ситуация. Будет ли это в Екатеринбурге и Свердловской области, я пока сказать не могу. Но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, — сказал Сергей Бидонько.

Накануне губернатор региона Евгений Куйвашев сообщил, что в Свердловской области на карантин закрыт 621 класс в школах (321 — из-за коронавируса, 300 — из-за гриппа и ОРВИ) и 121 группа в детских садах 38 — из-за коронавируса, 83 — из-за гриппа и ОРВИ, еще пять садиков закрыты полностью (один — из-за коронавируса, четыре — из-за гриппа и ОРВИ).

По его словам, планируется привить от гриппа 65% жителей Свердловской области (более 2,7 млн человек). В регион уже поступили 46% (851 850 доз) вакцин для взрослых и 39% (327 610) — для детей.

Вакцина от коронавируса поступает во все регионы гораздо более ограниченными партиями. Эту прививку нужно ставить в два этапа с трехнедельным перерывом. В первую очередь вакцинацию пройдут медики, которые работают с коронавирусными пациентами. Мы рассчитываем, что до конца года в Свердловскую область поступит 3 730 доз, — сообщал Евгений Куйвашев.

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Опаснее будет, если такие действия будут предприняты с серьезным опозданием, и мы выйдем на вторую волну, на серьезный рост, когда уже административно со стороны руководства региона придется опять включать серьезный режим ограничений. Но в любом случае сильного влияния на экономику это оказать не должно, — сказал Андрей Беседин.

В Свердловской области, по данным регионального оперштаба на 29 сентября, зарегистрировано 143 новых случая COVID-19, из них 87 – в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев достигло 29 005.