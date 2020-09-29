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Китай вымирает, египтян больше, чем россиян. К 2100 г. активно рожать будут лишь в Африке

Китай вымирает, египтян больше, чем россиян. К 2100 г. активно рожать будут лишь в Африке
Иллюстрация: pixabay.com

Население стареет, рожают все меньше. Апокалиптичным прогнозам ООН об 11 миллиардах людей, видимо, уже не сбыться. Азия начнет вымирать вслед за Европой, но в маленьких странах Африки произойдет бум.

#ЛАЙФХАКИ

В 2015 году Организация Объединенных Наций предсказывала, что к концу XXI века на Земле будет жить больше 11 миллиардов человек. Год назад ООН пересмотрела эту цифру, теперь эксперты считают, что к 2099 году нас будет около 10 миллиардов.

Однако многочисленные признаки указывают на плато численности населения на планете, а недавнее исследование Института показателей и оценки здоровья (IHME), опубликованное в The Lancet, и вовсе предполагает, что количество людей может начать сокращаться задолго до 2100 года.

Согласно прогнозам Института, в 2064 году численность населения на Земле достигнет пика в 9,7 миллиарда человек, а в 2100 году на планете будет жить 8,8 миллиарда, что примерно на 2 миллиарда меньше, чем предполагалось ранее.

Китай вымирает, египтян больше, чем россиян. К 2100 г. активно рожать будут лишь в Африке 1

Источник visualcapitalist.com

Уменьшение численности прогнозируют различные демографические факторы: более высокая продолжительность жизни людей, уровень миграции и более низкий уровень рождаемости. Смена возрастной структуры также является ключевым аспектом этого перехода. К 2100 году более четверти населения мира, или почти 2,37 миллиарда человек, будут в возрасте 65 лет и старше.

Самые густонаселенные страны в 2100 году

Самой густонаселенной страной через 80 лет станет Индия, на втором месте будет Нигерия, «бронзу» получит Китай. При этом в Индии и Китае численность населения будет сокращаться (в Китае будет жить почти вдвое меньше людей, 732 миллиона человек).

Китай вымирает, египтян больше, чем россиян. К 2100 г. активно рожать будут лишь в Африке 2

Источник visualcapitalist.com

Страны Африки, расположенные к югу от Сахары, возглавляемые Нигерией, - единственный регион, в котором к концу века продолжится рост численности населения. Сразу четыре из десяти стран мира с наибольшим количеством населения будут расположены именно в Африке к югу от Сахары.

При этом важную роль будет играть плотность населения: в 2100 году в Нигерии, которая по площади в 11 раз меньше США, будет жить в два раза больше людей, чем в Штатах.

Россия к концу века покинет топ-10 стран и опуститься на 19-е место рейтинга по численности населения. Россиян через 80 лет будет около 106 млн человек (сейчас 146 млн).

Читайте также: «В ближайшие годы нас ждет битва за людей. Мы несемся в кадровую пропасть 2036 года»

Автор: Александра Клименко
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