Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 30.09
79,68
93,02
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Обвиняемому в убийстве девушек на Уктусе дали пожизненный срок

Обвиняемому в убийстве девушек на Уктусе дали пожизненный срок
Автор фото: Артем Устюжанин. Иллюстрация: Е1.ru

В Екатеринбурге вынесли приговор инженеру ЗиКа, обвиняемому в убийстве двух девушек в 2018 г. Родственники убитых настаивали на максимальном наказании.

#КРИМИНАЛ#НОВОСТИ

Алексей Александров признан виновным в убийстве двух девушек в Екатеринбурге. Свердловский областной суд назначил ему пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима, постановил взыскать с него 1 млн руб. компенсации морального вреда, затраты на похороны и судебные издержки.

Суд решил, что Алексей Александров представляет опасность для общества и не нуждается в принудительном лечении (ранее его защита настаивала на проведении для этого дополнительной экспертизы).  

Трагедия произошла два года назад. Утром 26 августа 2018 г. на склоне горнолыжного комплекса «Уктус» обнаружили тела двух девушек — 29-летней Ксении Солтановой и 28-летней Натальи Кузнецовой. В девушек стреляли. Ксения на момент обнаружения уже была мертва, Наталью увезли в больницу, где она умерла спустя несколько дней. 

Подозреваемый в деле появился спустя год — в декабре 2019 г. был задержан Алексей Александров, инженер Машиностроительного завода им. Калинина. Его вычислили через соцсети и форумы, посвященные оружейной тематике, сообщал DK.RU. Обвинения предъявлены по п.п.«а»,«и» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц из хулиганских побуждений). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы. Вину он признал.

Весной 2020 г. подозреваемый прошел психиатрическую экспертизу и был признан вменяемым. 3 августа 2020 г. следователи СКР по Свердловской области завершили расследование уголовного дела. В середине августа стало известно, что Александров отказался от суда присяжных.

Обвиняемый частично признал вину, но не согласился с формулировкой мотива «хулиганские побуждения». По его словам, им двигала придуманная им же «программа возмездия» за издевательства, которые ему причинили в школе.

Родственники убитых девушек ранее рассказывали СМИ, что подали иски о возмещении морального вреда на 10 млн руб., чтобы обвиняемый «не мог выйти по УДО, не смог улучшить себе условия».

Поддержать Алексея Александрова в суд приходил только его 80-летний отец, который не верит в виновность сына. Он считает, что его сына заставили дать нужные показания.

Автор: Анна Хлебникова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «В онлайне бла-бла не отделаться». Почему пандемия разорила организаторов конференций«В онлайне бла-бла не отделаться». Почему пандемия разорила организаторов конференций
  • Обострение конфликта в Нагорном Карабахе: Армения и Азербайджан ввели военное положениеОбострение конфликта в Нагорном Карабахе: Армения и Азербайджан ввели военное положение
  • Урбанист Илья Варламов нашел «самый уродливый мост России». Он оказался под Нижним ТагиломУрбанист Илья Варламов нашел «самый уродливый мост России». Он оказался под Нижним Тагилом
  • Одномоментное явление или нет? Как сократился средний класс за время пандемииОдномоментное явление или нет? Как сократился средний класс за время пандемии
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.