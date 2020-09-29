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Ценность цифровизации обсудят на Иннопром онлайн

Ценность цифровизации обсудят на Иннопром онлайн
Иллюстрация: Иннопром онлайн

30 сентября на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ обсудят опыт российских компаний по внедрению цифровых кейсов и внедрение цифровых технологий на промпредприятиях.

Официальным партнером сессии Иннопром онлайн выступает SIEMENS.

Спикерами мероприятия станут:

  • Завен Киракосов, руководитель проектов, ЕВРАЗ Групп;
  • Максим Жидков, директор по операционной деятельности, Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в Волгодонске;
  • Сергей Герасин, директор по информационным технологиям, Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в Волгодонске;
  • Юрий Кокин, руководитель направления «Цифровое производство», АО «РУСАЛ Менеджмент»;
  • Евгений Карякин, консультант по вопросам цифровизации, «Сименс», Германия;
  • Дмитрий Большов, руководитель проектов по цифровизации и предиктивной аналитике, «Сименс», Россия;
  • Илья Антонов, руководитель направления «Цифровизация», «Сименс», Россия

Модератором дискуссии выступит Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ. Просмотр онлайн трансляций свободен для всех желающих на сайте события. Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн – Правительство Свердловской области.

Напомним, официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК «Формика» объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля.  За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов, председатель  фонда  «Сколково» Аркадий  Дворкович, председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс и другие спикеры.

Автор: Рекламная служба DK.RU
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