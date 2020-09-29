Рост новых строек и компенсационного фонда. Что строят в регионе, помимо жилья?
В Свердловской области в период пандемии в сельском хозяйстве стали больше строить, а в промышленности — ремонтировать здания. Как коронакризис сказался на возведении объектов нежилого назначения.
Свердловские компании, участвующие в строительстве и капитальном ремонте особо опасных объектов, объектов в сфере промышленности, энергетики и ЖКХ, в период с апреля по сентябрь 2020 г. не зафиксировали снижения объема работ и средней суммы подряда. Такие данные DK.RU сообщили в СРО «Уральское объединение строителей».
В опросе, проведенном «Уральским объединением строителей», приняли участие 1852 компании. 60% опрошенных считают, что объем работ и средняя сумма подряда увеличились:
40% говорят об обратном:
Источник: СРО «Уральское объединение строителей»
Что еще показал опрос:
1.В промышленном строительстве и строительстве особо опасных объектов средняя сумма и объем работ остались на прежнем уровне.
2. В капитальных ремонтах и реконструкции объектов энергетики средняя сумма подряда и объем работ выросли на 20-30%.
3. В капитальных ремонтах промышленных зданий и в строительстве объектов сельхозназначений средняя сумма подряда и объем работ выросли на 15%.
4.Объем строительно-монтажных работ в сфере железнодорожной автоматики уменьшился на 10%.
В СРО отмечают, что в период пандемии Covid-19 рынок строительства в Свердловской области отличился умеренной динамикой. Среди важных критериев развития — увеличение численности участников СРО (а значит, и новых строек) и рост размера компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств (такой фонд предусматривает обеспечение имущественной ответственности подрядчиков в бюджетных договорах строительного подряда).
По оценке «Уральского объединения строителей», в СРО вступили 130 строительных компаний. Из них 35 фирм, получив новые муниципальные и госконтракты, вошли в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 757 из 1852 участников этого СРО торгуются за госзаказ.
По нашим данным, в период пандемии на рынке строительства не было бешеных скачков, но нет и провалов. Идет умеренное развитие рынка, — считает гендиректор СРО «Уральское объединение строителей» Сергей Ренжин.