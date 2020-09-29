Рост новых строек и компенсационного фонда. Что строят в регионе, помимо жилья?

Свердловские компании, участвующие в строительстве и капитальном ремонте особо опасных объектов, объектов в сфере промышленности, энергетики и ЖКХ, в период с апреля по сентябрь 2020 г. не зафиксировали снижения объема работ и средней суммы подряда. Такие данные DK.RU сообщили в СРО «Уральское объединение строителей».

В опросе, проведенном «Уральским объединением строителей», приняли участие 1852 компании. 60% опрошенных считают, что объем работ и средняя сумма подряда увеличились:

40% говорят об обратном:

Источник: СРО «Уральское объединение строителей»

Что еще показал опрос:

1.В промышленном строительстве и строительстве особо опасных объектов средняя сумма и объем работ остались на прежнем уровне.

2. В капитальных ремонтах и реконструкции объектов энергетики средняя сумма подряда и объем работ выросли на 20-30%.

3. В капитальных ремонтах промышленных зданий и в строительстве объектов сельхозназначений средняя сумма подряда и объем работ выросли на 15%.

4.Объем строительно-монтажных работ в сфере железнодорожной автоматики уменьшился на 10%.

В СРО отмечают, что в период пандемии Covid-19 рынок строительства в Свердловской области отличился умеренной динамикой. Среди важных критериев развития — увеличение численности участников СРО (а значит, и новых строек) и рост размера компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств (такой фонд предусматривает обеспечение имущественной ответственности подрядчиков в бюджетных договорах строительного подряда).

По оценке «Уральского объединения строителей», в СРО вступили 130 строительных компаний. Из них 35 фирм, получив новые муниципальные и госконтракты, вошли в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 757 из 1852 участников этого СРО торгуются за госзаказ.