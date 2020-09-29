Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 29.09
78,67
91,47
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Рост новых строек и компенсационного фонда. Что строят в регионе, помимо жилья?

Рост новых строек и компенсационного фонда. Что строят в регионе, помимо жилья?
Иллюстрация: pixabay.com

В Свердловской области в период пандемии в сельском хозяйстве стали больше строить, а в промышленности — ремонтировать здания. Как коронакризис сказался на возведении объектов нежилого назначения.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Свердловские компании, участвующие в строительстве и капитальном ремонте особо опасных объектов, объектов в сфере промышленности, энергетики и ЖКХ, в период с апреля по сентябрь 2020 г. не зафиксировали снижения объема работ и средней суммы подряда. Такие данные DK.RU сообщили в СРО «Уральское объединение строителей».

В опросе, проведенном «Уральским объединением строителей», приняли участие 1852 компании. 60% опрошенных считают, что объем работ и средняя сумма подряда увеличились:

Рост новых строек и компенсационного фонда. Что строят в регионе, помимо жилья? 1

Рост новых строек и компенсационного фонда. Что строят в регионе, помимо жилья? 2

40% говорят об обратном:

Рост новых строек и компенсационного фонда. Что строят в регионе, помимо жилья? 3

Рост новых строек и компенсационного фонда. Что строят в регионе, помимо жилья? 4

Источник: СРО «Уральское объединение строителей» 

Что еще показал опрос:

1.В промышленном строительстве и строительстве особо опасных объектов средняя сумма и объем работ остались на прежнем уровне.

2. В капитальных ремонтах и реконструкции объектов энергетики средняя сумма подряда и объем работ выросли на 20-30%.

3. В капитальных ремонтах промышленных зданий и в строительстве объектов сельхозназначений средняя сумма подряда и объем работ выросли на 15%. 

4.Объем строительно-монтажных работ в сфере железнодорожной автоматики уменьшился на 10%. 

В СРО отмечают, что в период пандемии Covid-19 рынок строительства в Свердловской области отличился умеренной динамикой. Среди важных критериев развития — увеличение численности участников СРО (а значит, и новых строек) и рост размера компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств (такой фонд предусматривает обеспечение имущественной ответственности подрядчиков в бюджетных договорах строительного подряда).

По оценке «Уральского объединения строителей», в СРО вступили 130 строительных компаний. Из них 35 фирм, получив новые муниципальные и госконтракты, вошли в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 757 из 1852 участников этого СРО торгуются за госзаказ.

По нашим данным, в период пандемии на рынке строительства не было бешеных скачков, но нет и провалов. Идет умеренное развитие рынка, — считает гендиректор СРО «Уральское объединение строителей» Сергей Ренжин.

Автор: Анна Хлебникова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «В онлайне бла-бла не отделаться». Почему пандемия разорила организаторов конференций«В онлайне бла-бла не отделаться». Почему пандемия разорила организаторов конференций
  • Обострение конфликта в Нагорном Карабахе: Армения и Азербайджан ввели военное положениеОбострение конфликта в Нагорном Карабахе: Армения и Азербайджан ввели военное положение
  • Урбанист Илья Варламов нашел «самый уродливый мост России». Он оказался под Нижним ТагиломУрбанист Илья Варламов нашел «самый уродливый мост России». Он оказался под Нижним Тагилом
  • Одномоментное явление или нет? Как сократился средний класс за время пандемииОдномоментное явление или нет? Как сократился средний класс за время пандемии
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.