«Бывает, часы не подходят к самоощущению человека». Как работает элитный ломбард

В период нестабильности бизнесу, как никогда, необходимы средства. Кому-то на формирование начального капитала для старта производственного процесса, кому-то — из-за длительного разрыва между вложением средств и реализацией товара. В этом случае на помощь могут прийти ломбарды, которые предлагают моментальный кэш взамен на личные вещи клиента — ювелирные украшения, часы и предметы интерьера и т.д. Согласно статистике Национальной Ассоциации ломбардов, в 2019 году порядка 11 млн. заемщиков прибегали к микрофинансовым займам. Рост числа заемщиков составил почти 24% с начала года. Портфель займов также продолжает расти. На конец сентября 2019 года он составил 201 млрд. рублей, что на 23% больше, чем в начале года.

Доверие к ломбардам растет в том числе из-за обеления рынка. ЦБ массово подает иски в отношении недобросовестных игроков. Количество ломбардов сокращается, но зато повышается прозрачность услуг этих организаций.

Немного другая статистика в люксовом ломбардном сегменте. Клиенты премиальных ломбардов — обеспеченные люди с хорошим достатком. В таких организациях спрос на услуги, как правило, равномерный и однородный.

Конечно, бывают ситуативные всплески активности. Как правило, это происходит перед праздниками — 8 марта, 23 февраля. Клиенты приходят в элитный ломбард не только, чтобы заложить личное имущество, но и чтобы приобрести украшение или часы люксового бренда, — рассказывает директор часового ломбарда «Перспектива».

«Перспектива» — сеть ломбардов люкс-сегмента, работающая на рынке уже 16 лет. Филиалы компании представлены в крупных городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Владивостоке — и ближнего зарубежья: в Киеве, Алма-Ате, Ташкенте и Баку. Клиентами «Перспективы» становятся состоятельные люди, которые хотят реализовать или приобрести дорогие ювелирные изделия или эксклюзивные часы.

К нам приносят часы швейцарского производства, или ювелирные украшения с крупными дорогими камнями. Чаще всего, к нам попадают изделия брендов Rolex, Omega, Audemars Piguet.Pftek Philppe, Breguet, Richard Mille Кроме того, мы принимаем предметы искусства, но с ними к нам обращаются намного реже, — продолжает директор «Перспективы».

Казалось бы, зачем обеспеченному человеку сдавать личные вещи в ломбард? Во-первых, чтобы быстро получить наличные средства и закрыть финансовый вопрос, связанный с бизнесом. Во-вторых, чтобы избавиться от вещи, которая, к примеру, уже не доставляет таких эмоций, как ранее. Часто клиентами люксовых ломбардов становятся люди, которым подарили «неподходящее» изделие: оно может не соответствовать стилю человека, его образу жизни, самоощущению.

Одно из главных преимуществ «Перспективы» при работе с обеспеченными клиентами — полная конфиденциальность и безопасность. Даже внешне он отличается от обычного ломбарда. Двойные двери, красивая входная группа, собственная служба безопасности и обилие камер — все это гарантирует полную безопасность клиентов «Перспективы».

Как выглядит обычный ломбард? Это какой-то отдельный магазин или ларек в спальном районе. Публика там соответствующая. К нам люди полумаргинального вида попасть не могут — их просто не пустят. Еще немного о безопасности наших клиентов: мы можем организовать физическое сопровождение клиента до нашего ломбарда или от него в зависимости от того, приобретает он вещь или закладывает. Кроме того, все залоги у нас застрахованы и хранятся в банковских ячейках. Даже если случится форс-мажор: цунами, пожар, землятресение, клиенты все равно могут быть уверены, что получат компенсацию, — говорит руководитель ломбарда.

Срок займа в «Перспективе» составляет 30 календарных дней. По истечении этого срока наступает льготный период сроком еще 1 месяц, т.е. имущество не уходит на реализацию в течение двух месяцев. После этого оно выставляется на продажу в соответствии с системой торгов, утвержденной на территории РФ. Перед тем, как получить займ, клиенту дают подробную информацию, по ставке, по сроку займа, началу льготного периода и т.д. Максимальная сумма займа не лимитирована. Клиент может получить единоразово от 100 000 рублей до 100 000 000 рублей, в зависимости от стоимости закладываемого изделия.

Оценкой изделий занимается профессиональный оценщик. Если речь идет про ювелирные изделия — эксперт-геммолог. Стоимость закладываемого имущества выставляется в соответствии с максимальными рыночными индексами на текущий момент. Кстати, клиент «Перспективы» может забрать не всю озвученную ему сумму, а, например, десятую ее часть, чтобы быстро закрыть финансовые потребности, а потом выкупить изделие обратно.

Любые грязные истории в нашем бизнесе исключены. Во-первых, мы находимся в постоянном взаимодействии с правоохранительными органами и знаем, что где и у кого пропало. Во-вторых, мы легко определяем подделки. Случается, что клиенты приносят реплики дорогих брендов. Не специально. Просто, чтобы отличить подделку от оригинального изделия, нужно действительно хорошо разбираться в вопросе. Так же процесс диагностики заключает в себя разные этапы выявления соответствия тех или иных элементов изделия — обойти которые ни одной подделке еще не удавалось и врятли получится. Так что времена, когда ломбардный бизнес считался чем-то криминальным, давно канули в лету, — резюмировал руководитель ломбарда «Перспектива».

Адреса часовых ломбардов «Перспектива»:

г. Москва, Коробейников переулок, дом 1

Бесплатная горячая линия: 8 (800) 555-95-99 (работает по всей российской филиальной сети)

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная дом 10

г. Владивосток, Партизанский проспект, д. 24

г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 13

г. Краснодар, ул. Пашковская, д.89

г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д.32

г. Алма-Ата, ул. Гоголя, 111/87, тел: +7 (700) 090-90-67

г. Киев, вул. Заньковецької , 10/7, тел: +38 (050) 999-61-99

г.Ташкент, Массив Кашгар д.33, тел: +998979999399

г. Бишкек, ул. Московская 139, тел: +996559482020. +996779482222

г. Астана, Кабанбай батыра 12, н.п. 12, тел: +77010333553