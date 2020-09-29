Бывшие супруги делят торговый центр

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Ольги Росихиной как акционера к ПАО «Уральский завод ЭМА» в Екатеринбурге и обязал предоставить ей документы по контрактам, заключенным компанией в 2016-2019 гг. Как указано в материалах дела, речь, в частности, идет о договорах, на основании которых произведено погашение задолженности по различным платежным поручениям, договорах и первичных документах по всем видам деятельности завода, договорах займа, аренды, найма и т. д. Решение суда еще не вступило в законную силу.

В другом споре Ольга Росихина добилась в суде первой инстанции признания за ней как за индивидуальным предпринимателем права на долю в общей собственности на электрические сети и электрооборудование, обеспечивающее энергоснабжение здания завода «ЭМА» на Верх-Исетском бульваре, дом 13, литер А, пропорционально размеру площади принадлежащих ей помещений. Решение суда еще не вступило в законную силу.

В материалах дела со ссылкой на Ольгу Росихину говорится, что 21 ноября 2019 г. «в результате самоуправных незаконных действий Андрея Калетина» электроснабжение на двух этажах, помещения на которых принадлежат Росихиной, было прекращено.

Подчиненные Калетина А. А., действуя во исполнение его указания, отключили трансформаторы тока, обеспечивающие электроснабжение 4 и 5 этажей здания литера А торгового центра, повесили на электрощиты замки, заблокировав доступ к электрооборудованию, лишив тем самым Росихину О.М. и арендаторов помещений возможности восстановить электроснабжение нежилых помещений, — говорится в материалах дела.

Андрей Калетин владеет помещениями на 1-3 этажах здания под литерой «А» мебельного центра «ЭМА». Все помещения корпуса здания литер «Б» принадлежат ПАО «Уральский Завод ЭМА», акционерами которого являются Калетин и Росихина (ему принадлежит доля 50%, ей — 25,32%).

В публичное пространство конфликт собственников вылился в феврале 2019 г., когда в мебельном центре «ЭМА» произошла массовая драка с участием сотрудников ЧОП, в которой пострадал директор «Уральского завода «ЭМА» Андрей Калетин. Мужчину госпитализировали со множественными переломами ребер и пневмотораксом слева (нарушение целостности легкого). По версии самого Калетина, на него напали сотрудники охранного предприятия и «избили до полусмерти», писал DK.RU. Чоповцы парировали: бизнесмен сам спровоцировал конфликт, накинувшись на них с электрошокером. Вскоре после драки охранное предприятие «Сова-2» осталось без лицензии.

По словам екатеринбургского адвоката Андрея Саунина, целью иска Ольги Росихиной о предоставлении документов за 2016-2019 гг. может быть желание найти основания для других исков к Андрею Калетину: о взыскании убытков с него как с директора или мажоритарного акционера компании.

Такие действия также могут быть направлены на увеличение активов общества и, соответственно, стоимости акций, а также могут быть направлены на исключение другого акционера из компании, — считает юрист.

Второй иск, по мнению Андрея Саунина, интересен как с практической, так и с теоретической точки зрения.

Удовлетворяя требование Ольги Росихиной (долевого собственника помещений в здании мебельного центра) на долю в праве общей собственности на систему электроснабжения здания, суд, безусловно, принял справедливое решение. Потому что собственники помещений несут равные права и обязанности по отношению к общему имуществу, которое необходимо для эксплуатации как всего здания, так и для нужд отдельных помещений в нем. Вместе с тем, с теоретической точки зрения, признание права собственности возможно только на самостоятельные объекты права, тогда как кабельные линии вряд ли можно оценивать как самостоятельные вещи. В принципе, судебная практика знает и положительные, и отрицательные решения такой ситуации. В любом случае истец достигла своей цели: устранения препятствий в пользовании помещением, — отметил адвокат.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Ольга Росихина намерена лишить бывшего супруга значительной части бизнеса. Только за 2018 г. она подала семь исков к Калетину и возглавляемым им предприятиям. В одном из них она потребовала возврата 31,5 млн руб., и в начале 2019 г. Арбитражный суд Свердловской области принял решение «иск удовлетворить полностью».