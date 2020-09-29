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Рубль в геополитических тисках: почему падает курс нацвалюты и когда он успокоится

Рубль в геополитических тисках: почему падает курс нацвалюты и когда он успокоится
Автор фото: IGORN . Иллюстрация: Pixabay.com

События последних недель, от отравления Алексея Навального до конфликта в Нагорном Карабахе, привели к ослаблению рубля. Фоном добавляет проблем и неопределенность перед президентскими выборами в США.

#НОВОСТИ

28 сентября курс рубля ослаб до рекордных минимумов за несколько лет: курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,33 руб. до 92,2 руб., курс доллара — на 87 коп. до 79 руб. Рубль слабеет вторую неделю подряд главным образом из-за геополитических рисков. Нацвалюта реагирует на приближение президентских выборов в США, протесты в Беларуси, ситуацией с Алексеем Навальным и возможные антироссийские санкции в связи с ней, а также конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова

В основе ослабления рубля с начала 2020 г. лежат также фундаментальные факторы: цена на нефть составляют примерно $40, и сейчас диапазон оценок курса на 2021 г. сместился к 68–78 руб. Тогда как санкционная премия из-за геополитических рисков в последние недели выросла до 7 руб., добавляет эксперт.

Причем в последнее время рубль даже сильнее реагирует на геополитические факторы, чем на цену нефти. Причем победа действующего президента США Дональда Трампа выглядит предпочтительнее: при нем санкционная повестка была достаточно мягкой, тогда как его конкурент Джо Байден настроен к России более жестко. В то же время в случае его победы могут улучшиться ожидания роста в мировой экономике, а цены на нефть вырастут за счет улучшения отношений США с Китаем и другими торговыми партнерами.

Падение, рост, снова падение? В октябре курс рубля рискует меняться мгновенно 

Но нельзя списывать со счетов и риск второй волны пандемии, которая усилит давление на стоимость нефти и задержит восстановление мировой экономики. 

В октябре ожидать, что рубль укрепится, не стоит, скорее стоит вопрос, не выйдет ли курс за пределы 82-83 руб. за доллар. После итогов президентских выборов в США на глобальных рынках ситуация станет определеннее, и за счет их роста возможно некоторое укрепление рубля. В случае победы Трампа, вероятно, до 70-75 руб. за доллар.

Волатильность курса рубля видят и в Кремле, но, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, там уверены, что российская валюта восстановит свои позиции. 
совсем недавнее и давнее прошлое показывает нам, что эта волатильность — двусторонняя, и за периодами, когда рубль теряет свою силу, наступает период, когда он эту силу восстанавливает. Другое дело — в какие сроки это произойдет. Но это — рыночная волатильность, и нет сомнений, что затем произойдет восстановление позиций рубля, — сказал Песков.
Автор: Андрей Пермяков
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