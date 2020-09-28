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Президент Турции потребовал от Армении «покинуть оккупированные территории» Азербайджана

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Реджеп Эрдоган
Реджеп Эрдоган. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Эрдоган заявил, что кризису необходимо положить конец, а ОБСЕ за десятилетия конфликта так и не смогла его решить, поэтому Азербайджану пришлось защищаться.

#НОВОСТИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Армении покинуть Нагорный Карабах, пишет Anews.

Незамедлительное освобождение Арменией оккупированных земель Азербайджана откроет путь для мира и стабильности в регионе, — цитирует агентство Эрдогана.

Эрдоган заявил, что кризис начался из-за «армянской оккупации Нагорного Карабаха», и что ему необходимо положить конец, а «Азербайджану пришлось защищаться», так как Минская группа ОБСЕ за несколько десятилетий не смогла решить проблему Нагорного Карабаха.

В то же время Евросоюз считает, что любое иностранное вмешательство в обострившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе неприемлемо, об этом сказал представитель верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Стороны конфликта должны «сделать все, чтобы избежать полномасштабной войны».

27 сентября между Арменией и Азербайджаном возобновились военные действия. Государства обвинили в этом друг друга.

Автор: Андрей Пермяков
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