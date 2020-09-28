Президент Турции потребовал от Армении «покинуть оккупированные территории» Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Армении покинуть Нагорный Карабах, пишет Anews.

Незамедлительное освобождение Арменией оккупированных земель Азербайджана откроет путь для мира и стабильности в регионе, — цитирует агентство Эрдогана.

Эрдоган заявил, что кризис начался из-за «армянской оккупации Нагорного Карабаха», и что ему необходимо положить конец, а «Азербайджану пришлось защищаться», так как Минская группа ОБСЕ за несколько десятилетий не смогла решить проблему Нагорного Карабаха.

В то же время Евросоюз считает, что любое иностранное вмешательство в обострившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе неприемлемо, об этом сказал представитель верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Стороны конфликта должны «сделать все, чтобы избежать полномасштабной войны».

27 сентября между Арменией и Азербайджаном возобновились военные действия. Государства обвинили в этом друг друга.