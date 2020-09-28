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«Нарушила закон об эпидбезопасности». Свердловчанку оштрафовали после отпуска за рубежом

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«Нарушила закон об эпидбезопасности». Свердловчанку оштрафовали после отпуска за рубежом
Автор фото: Алексей Майшев. Иллюстрация: РИА Новости

Жительница области сдала тест на COVID-19 в Турции, где была на отдыхе. По возвращении туристка загрузила результаты теста на портал госуслуг. Однако суд признал это нарушением.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Алапаевский городской суд признал свердловчанку виновной в нарушении ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Как сообщает Роспотребнадзор по Свердловской области, суд вынес решение оштрафовать туристку на 7,5 тыс. руб.  

Штраф по этой статье составляет от 15 тыс. до 40 тыс. руб. Но суд учел, что женщина предоставила результаты анализа. Однако исследование было сделано в другой стране, — прокомментировали в ведомстве.

Это уже второй случай, когда Алапаевский городской суд наложил штраф по статье о нарушении санэпидблагополучия. 7 сентября на 15 тыс. руб. оштрафовали жительницу поселка Рефтинский — она не предоставила результаты теста на коронавирус после отпуска в Турции.

Напомним, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ, в течение трех календарных дней со дня прибытия из-за рубежа гражданам России необходимо сдать анализ на COVID-19 методом ПЦР, а информацию о результатах разместить в специальной форме на портале госуслуг.

Роспотребнадзор сообщает, что с 1 августа 2020 г. на территорию Свердловской области из-за границы въехало 15 864 человека. 590 граждан не прошли обследование в установленный законом срок, 250 из них привлекли к административной ответственности. Прошли обследование и предоставили результаты 15 274 человека. У 73-х анализ выявил инфекцию.

Тем временем в регионе снова растет уровень заболеваемости. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 146 пациентам. При этом увеличилось и число больных с тяжелой формой заболеваний: на сегодня в области их 119 — это самый высокий показатель за полтора месяца. когда тяжелых пациентов в сутки не превышало 100. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии составляет 28862, напоминает JustMedia.ru.

На карантин по коронавирусу полностью закрыли детский сад № 265, расположенный на улице Кировградской. Инфекцию подозревают у персонала дошкольного учреждения. По данным Роспотребнадзора, также в городе в связи с коронавирусной инфекцией временно закрыты шесть групп в шести детских садах, а 54 класса в 31 школе направили на дистанционное обучение. За неделю количество «карантинников» увеличилось: как писал DK.RU, на прошлой неделе детсадовских групп, закрытых из-за COVID-19, было четыре, классов — 23. 

Часть больниц региона отказалась от плановых приемов — их перевели на работу в COVID-режиме. Как сообщает оперштаб, областной минздрав создал мониторинговую группу по госпитализации пациентов с коронавирусом.

Каждые три часа министерство будет запрашивать в службе скорой медицинской помощи и у медучреждений, где развернуты койки для больных новой коронавирусной инфекцией, информацию о наличии свободных мест и возможных проблемах с госпитализацией, — говорится в сообщении.

В зависимости от поступающих в министерство данных будут корректироваться объемы коечного фонда, а также мощность диагностической базы.

Автор: Мария Смирнова
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