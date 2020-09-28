«Работаю 7 дней в неделю, но всего 16 часов». Как успевать работать быстро, но хорошо

Предприниматель Крис Уинфилд сумел уместить 40-часовую рабочую неделю в 16 часов. Для этого он взял технику Pomodoro и усовершенствовал ее, пишет Business Insider.

Уинфилд говорит, что когда-то работал по 60 или даже 100 часов в неделю и гордился этим. Ему было приятно объяснять людям, как он занят.

Теперь я понимаю, что использовал работу, чтобы заполнить пустоту внутри. Но это была черная дыра: сколько бы я ни работал, она не заполнялась, и мне становилось только хуже.

Но настал момент, когда захотелось остановиться и понять, что же на самом деле важно в жизни. Оказалось, что не только работа, а, значит, уделять ей столько времени просто деструктивно. Что сделал предприниматель?

Мне надо было понять, как работать умнее, а не как работать больше. А еще найти работу, которая мне нравится, которая приносит удовлетворение. Я взял некоторые элементы систем, описанных в книгах, которые мне реально помогали, и выработал собственную систему. Постепенно сложилась формула, которая и изменила мою жизнь.

Итак, «Помодоро»

Ее основные принципы таковы:

1. Работайте с временем, а не боритесь с ним.

2. Делайте перерывы ненадолго и четко по расписанию.

3. Контролируйте отвлекающие факторы.

4. Баланс работы и досуга.

Работать всего 25 минут и затем делать перерыв казалось странным предложением, но Уинфилд попробовал, и получилось, но с некоторыми поправками:

Сначала мне казалось, что я могу успевать по 16 заходов «помодоро» в день. Ведь я привык работать много! А тут всего семь часов в день. Но в первый день я успел только 12 кругов. Я много сделал, но все равно чувствовал, что что-то не так. В следующие несколько дней я пытался сократить план. Когда получалось, я чувствовал себя прекрасно. Когда нет — мне казалось, что все ужасно, а эта система — тупейшая в мире.

Затем предприниматель попробовал перейти к старой схеме работы, но день прошел непродуктивно и только расстроил.

Оказалось, что хоть я и успеваю выполнить запланированное, моя производительность не сравнима с тем, что получается благодаря «Помодоро».

Я стал экспериментировать, попробовал сначала пять «помодоро» в день и постепенно дошел до восьми. Отчасти это получалось, но порой у меня было слишком много встреч, или мне нужно было сходить на хоровое пение к дочке в школу. Тогда я понял, что можно ориентироваться на 40 «помодоро» в неделю, но не обязательно поровну каждый день. Вроде просто: 40 «помодоро» = 1000 минут работы (и 350 минут отдыха) в неделю. Это 16,7 часов в неделю.

Наверстывать упущенное было тяжело, так что чего-то явно не хватало. Уинфилд начал учитывать свое настроение и энергию при распределении задач, перестал делать некоторые вещи просто потому, что «надо».

Когда моя физическая энергия была на нуле, я работал над своим здоровьем и физическим состоянием. Когда моя эмоциональная энергия снижалась, я делал что, что приносило мне радость — общался с женой и дочерью. Когда я решил изменить жизнь, я поклялся, что никогда не буду работать в выходные, в отпуск, на праздники или после 5 вечера. Рад сообщить: я нарушил все эти обещания, и это к лучшему.

Бизнесмен пришел к выводу, что слишком узко смотрел на свой график.