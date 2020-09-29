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На рынке городской коммерческой недвижимости появится новый бизнес–парк «Черепанов»

На рынке городской коммерческой недвижимости появится новый бизнес–парк «Черепанов»
Иллюстрация: Корпорация «Маяк»

Офисы в центре города, как правило, стоят неоправданно дорого, даже не в самых презентабельных зданиях. Поэтому многие компании ищут «дом» для бизнеса не в самых центральных локациях.

На рынке коммерческой недвижимости Екатеринбурга начинают появляться интересные объекты, расположенные неподалеку от центра. Стоимость аренды в таких бизнес-центрах, как правило, заметно ниже, чем в центре. При этом, они оснащены всей необходимой инфраструктурой.

Так, к примеру, на карте Екатеринбурга в скором времени появится бизнес-парк «Черепанов». Он расположится на  пересечении улиц Черепанова и Готвальда, будет состоять из двух 5-этажных очередей, совокупная площадь проекта составит 36 000 кв. м. Первые резиденты  бизнес-парка получат невероятно привлекательные арендные условия. Базовая арендная ставка для них будет начинаться с  375 рублей за кв. м. Договора аренды на этих условиях можно заключить уже сейчас. Дополнительный бонус арендаторам — выбор офиса в формате «made-to-measure» — возможность индивидуальной нарезки и корректировки планировок выбранной площади.

На рынке городской коммерческой недвижимости появится новый бизнес–парк «Черепанов» 1

Бизнес-парк расположится неподалеку от железнодорожного вокзала и крупных жилых комплексов, вблизи маршрутов общественного транспорта. Все это обеспечит будущим арендаторам хорошую транспортную доступность, а предприятиям сферы FMCG гарантирует нужный трафик.

Бизнес-парк «Черепанов» станет достойным дополнением инфраструктуры Заречного микрорайона и объединит под своей крышей офисные и торговые площади, подъездные пути с зонами погрузки, предприятия сферы услуг и фитнес-пространство на 3,2 тыс.кв м с большим бассейном и хаммамом.

В бизнес-парке «Черепанов» запроектировано несколько видов помещений для разных целей. Офисные и торговые площади бизнес-парка «Черепанов», оборудованные современными инженерными системами, могут иметь отдельные входные группы, а высота первых этажей торговых помещений в обеих очередях бизнес-парка составит 5,5 м.

Не будет здесь и проблем с парковкой. В проекте предусмотрен большой паркинг, из которого можно будет подняться на любой этаж на лифте.

Первую очередь БП «Черепанов» застройщик обещает сдать уже четвертом квартале 2021 года. Вторая очередь будет возведена к 2023 году.

Следить за ходом строительства и новостями проекта можно на странице бизнес-парка в инстаграме.

На рынке городской коммерческой недвижимости появится новый бизнес–парк «Черепанов» 2

На рынке городской коммерческой недвижимости появится новый бизнес–парк «Черепанов» 3

Центр недвижимости корпорации «Маяк»:

г. Екатеринбург, ул. Радищева, 28,

+7 (343) 288-56-93,
      
info@bp-cherepanov.ru,

http://new.ural-mayak.ru

Автор: Рекламная служба DK.RU
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