«Мы меняемся в лучшую сторону в моменты кризиса, когда все вокруг горит, когда тяжело»

Иван Зайченко, основатель магазина «Жизньмарт» и сети ресторанов японской еды «Сушкоф»:

— В ближайшее время планирую провести собрание топ-руководителей «Жизньмарта», чтобы разобрать первопричины, почему мы не достигнем целей в 2020 году.

Один из вопросов для команды звучит так: «Из-за кого, по твоему мнению, мы не достигли поставленной цели?». Написал об этом на Facebook и сразу посыпались комментарии, что это ошибка, такой вопрос задавать нельзя.

Если вкратце, то суть претензий сводилась к двум тезисам:

1. Так делать нельзя из-за моральных причин, это может ранить чувства человека, которого выберет большинство;

2. Ясное дело, что виноват директор, то есть я.

По первому.

Довольно странно беречь нервы человека, который, по мнению остальной команды, сильнее всех мешал достижению общей цели. Я думаю, все должно быть наоборот.

В какие моменты мы меняемся? Когда считаем себя классными, думаем, что мы самые умные и хорошие? Нет, это происходит в моменты кризиса, когда все вокруг горит, когда тебе тяжело, когда обухом по голове.

Что лучше? Когда жена говорит тебе в лицо, что она полностью несчастна с тобой, что ей нужны перемены и еще чуть-чуть, и она уйдет от тебя, при этом давая шанс все исправить. Или когда она просто меняет замки в квартире и ты не можешь попасть домой?

Значит, если большинство команды считает тебя неэффективным, это же не просто так?

А если на это есть причины, то тебе самому как лучше? Не знать о них и дальше страдать, каждый год меняя работу из-за того, что тебя не принимают другие люди? Или все-таки узнать конкретную проблему? Пусть это будет не в самой комфортной для тебя форме, но зато гарантированно в цель, молотком, без прелюдий и ухаживаний.

Да, будет тяжело в этот момент, но в этом случае тебе уже не выдумать себе комфортное объяснение вроде: начальник был дурак и ничего не понимал.

Нет, когда тебе такое говорит большинство в коллективе, так просто не отвертеться, не придумать оправданий, нужно будет меняться. И меняться наверняка в лучшую сторону.

Дать честную обратную связь без прикрас — это смелый и благородный поступок, это шанс для человека увидеть свои ошибки и исправить их. Это лучше, чем терпеть. И это явно лучше, чем видеть, как другой ошибается, но ничего ему не сказать.

Кто-то скажет, ну зачем делать это на собрании, ведь каждый сам сможет подойти и сказать, что он думает о неэффективном сотруднике. Пожалуйста, не смешите меня.

Говорить плохо о человеке прямо ему в лицо у нас считается признаком дурного тона, это так неудобно, человек обидится. Я видел руководителей, которые, боясь честно сказать жесткую правду своему подчиненному, доводили ситуацию до такого абсурда, что сами лишались своего места, но сохраняли место человеку, из-за которого их уволили.

Я видел двух коллег, один из которых, чтобы не портить отношения, не мог открыто поговорить с другим, не мог дать ему жесткую обратную связь. В итоге оба проваливали свои цели и не получали премии, лишая себя и свои семьи дополнительного дохода.

У нас все такие воспитанные, каждый второй скажет, что у тебя развязан шнурок — упадешь, хотя не могу вспомнить ни одного случая, когда кто-то действительно падал из-за шнурка, но ни один не скажет, что у тебя расстегнута ширинка — неприлично говорить о таком. Вот и ходит человек с расстегнутой ширинкой целый день, все про него думают — вот раззява, но зато себя приличными считают.

Нет, просто так прямая и честная обратная связь в российской компании не случается. Поэтому в компании должны быть формализованные процессы, которые будут мотивировать людей это делать.И именно поэтому мы ежемесячно проводим ретроспективы, где каждый топ-менеджер дает честную и открытую обратную связью каждому. И именно поэтому мы будем разбирать провал цели так, как запланировали.

Мы должны показать самому неэффективному в команде, что у него есть проблема, чтобы дать шанс ее исправить.

А по второму не поспоришь, есть моя вина, 100%.

Если команда сочтет, что я внес самый большой вклад в недостижение целей Жизньмарта и если вы внимательно читали комментарий по первому пункту, то наверняка уже должны догадаться, что я буду безмерно благодарен им за честность. Я не хочу целый день ходить с расстегнутой ширинкой. Для меня это будет серьезным поводом пересмотреть свой подход в управлении Жизньмартом.

Скажу больше, я никого не отпущу с собрания, пока мы вместе не разберем все мои ошибки и не придумаем, как дружно изменить мое управление, чтобы в будущем целей достигать.

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