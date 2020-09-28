В Екатеринбурге снова будет избранный мэр? Парламентарии рассмотрят этот вопрос

Активисты набрали количество подписей, которое было необходимо, чтобы законопроект рассмотрели в Заксобрании. Об этом сообщил один из авторов законопроекта Владислав Постников на своей странице в Facebook.

Впервые в истории России народная законодательная инициатива успешно прошла этап проверки подписей! Народный законопроект будет рассмотрен Законодательным Собранием Свердловской области! Только что трём приглашенным в ЗакСО представителям инициативной группы сообщили эту новость, — написал активист.

В пресс-службе регионального парламента информацию подтвердили и сообщили, что решение о включении законопроекта в повестку ближайшего заседания примут на совете заксобрания — он состоится 1 октября.

Вначале документ рассмотрит одна из профильных комиссий — скорее всего, комиссия по местному самоуправлению. Затем законопроект будет вынесен на рассмотрение всех депутатов, — пояснили в парламенте.

Напомним, инициативную группу, желающую вернуть прямые выборы мэра, зарегистрировали в областном заксобрании 13 июля. Начинать официальный сбор подписей можно было после печати законопроекта в «Областной газете». Однако издание отказывалось публиковать документы. Официальный печатный орган свердловских властей сделал это только после того, как активисты обратились в суд.

Волонтерам «Народной инициативы» необходимо было набрать 10000 подписей до 11 сентября 2020 г. Такое количество было собрано еще 24 августа — как рассказывал DK.RU, символическую 10-тысячную подпись поставил один из сотрудников городской администрации. Однако активисты продолжили сбор, чтобы оставался запас на случай отбраковки.

Прямые выборы мэра в Екатеринбурге отменили в 2018 г. — соответствующий закон в апреле подписал губернатор Евгений Куйвашев. Он объяснил это попыткой избавиться от противостояния города и области (в городе действовала двуглавая система: мэр и сити-менеджер). Теперь мэра уральской столицы выбирают на конкурсной основе. В сентябре гордума провела конкурс по выборам главы города, победителем которого стал бывший вице-губернатор Александр Высокинский.