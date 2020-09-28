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Это будущие Amazon и Google. Компании, акции которых стоит купить в 2020 году

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Это будущие Amazon и Google. Компании, акции которых стоит купить в 2020 году
Иллюстрация: pixabay.com

На IPO выходят компании, не приносящие прибыли десятилетиями. Зачем в них вкладывают деньги? Их акции в любой момент могут вырасти в 100 раз. СПИСОК компаний, на которые стоит обратить внимание.

#ЛАЙФХАКИ

Перспективные компании могут быть убыточны на протяжении многих лет. Кто из них в итоге выстрелит и станет новым Amazon или Google? РБК перечисляет шесть кандидатов.

Uber Technologies

Крупнейшая в сфере райдшеринга компания, была создана в 2009 году, на IPO вышла через 10 лет. Размещение Uber стало одним из крупнейших в истории — компанию оценили в $75 млрд.

Инвесторам понравился долгосрочный потенциал революционной модели Uber Technologies, но прибыли она не приносила. В феврале 2020 года стало известно о сокращении трат, руководство Uber рассчитывало, что это повысит рентабельность и к концу года принесет прибыль. Планы разрушила пандемия, и хотя сегмент доставки Uber Eats за это же время показал прирост на 103%, он не смог компенсировать связанные с ним чрезвычайно высокие затраты.

Lyft

Агрегатор такси Lyft в октябре 2019 года пообещал инвесторам достичь прибыльности к концу 2021 года. Условия на рынке изменились, но компания держит слово, несмотря на обвал выручки в 60% из-за пандемии.

Бизнес-модель Lyft более оптимизирована в сравнении с Uber, который несет большие затраты на службу доставки, беспилотные автомобили и многое другое. И хотя идея руководства Lyft полностью сосредоточиться на райдшеринге во время пандемии вряд ли можно назвать хорошей, она может привести Lyft к прибыли быстрее, чем конкурента. Испортить ситуацию, однако, может обвинение в неподчинении законам штата Калифорния.

Pinterest

Эта соцсеть вышла на IPO в апреле2019 года, когда у компании еще не было прибыли, но сразу привлекла внимание.

На тот момент у Pinterest было около 250 млн активных пользователей в месяц — неплохое начало для компании, которая зарабатывает деньги на интернет-рекламе. В втором квартале 2020 года число пользователей выросло на 39%, до 416 млн, в результате чего выручка увеличилась на 4%. Во время каратина интерес к Pinterest у пользователей заметно вырос.

Snap

Владелец мессенджера Snapchat американская компания Snap стала публичной в марте 2017 года. С того времени прибыль она получила только один раз, в четвертом квартале 2019 года. Во втором квартале 2020 года Snap отчитался о скорректированном убытке по EBITDA  в $96 млн.

Проблема Snap не в популярности мессенджера: за квартал число ежедневных активных пользователей показало впечатляющий прирост в 17%. Проблема в больших затратах. Если Snap когда-нибудь справится с затратами и научится больше зарабатывать на пользователях, рост компании на бирже нельзя будет остановить.

Zillow Group

Акционеры Zillow скептически относились к идее того, что веб-сайт по недвижимости когда-либо достигнет прибыльности. Идея была в том, что на платформе можно будет не только посмотреть варианты и цены, но и купить дома.

Бизнес компании рискованный и затратный, но до настоящего момента руководители хорошо справлялись с проблемами: в последнем квартале компания нарастила выручку в сегменте предложений на 82%. Это помогло ей вплотную приблизиться к прибыльности, сократив убытки до $84 млн. После этого акции компании мгновенно подорожали на 100%.

Slack Technologies

Компания разрабатывает программное обеспечение, что помогло ей получить выгоду от удаленки во время карантина. Во втором финансовом квартале компания получила чистый убыток в $73 млн, но это куда лучше, чем $360 млн убытка в том же квартале 2019 года.

У компании две проблемы: темпы роста выручки перестали расти в последние несколько кварталов, а операционные затраты остаются высокими. Однако компания уже начала брать их под контроль и в минувшем квартале сократила на 49%.

Автор: Александра Клименко
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