Законодательное собрание Ямала возглавит Сергей Ямкин

Сергей Ямкин заверил, что следующие пять лет готов работать в тесном взаимодействии с правительством региона, поддерживать обратную связь с экспертным сообществом и институтами гражданского общества. Приоритетными направлениями работы парламента седьмого созыва Председатель Законодательного Собрания отметил социально-экономическую повестку и исполнение задач, обозначенных в указах Президента РФ.

В ходе заседания были избраны заместители спикера парламента. Ими стали Алексей Ситников, Виктор Казарин и Наталия Фиголь.

Пять профильных комитетов Законодательного Cобрания продолжат свою работу и в седьмом созыве. Это Комитет по экономической политике, бюджету и финансам, Комитет по экологии, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству, Комитет по социальной политике, Комитет по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям, Комитет по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера.

Сохраняется также и работа Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания ЯНАО.

Основными вопросами повестки осенней сессии станут, прежде всего, рассмотрение проекта окружного бюджета и поддержка института материнства и детства.