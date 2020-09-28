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Законодательное собрание Ямала возглавит Сергей Ямкин

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Законодательное собрание Ямала возглавит Сергей Ямкин
Иллюстрация: Законодательное собрание Ямала

Председателем Законодательного Собрания ЯНАО седьмого созыва большинством голосов переизбран Сергей Ямкин. Кандидатуру спикера выдвинули депутаты фракции партии «Единая Россия».

Сергей Ямкин заверил, что следующие пять лет готов работать в тесном взаимодействии с правительством региона,  поддерживать обратную связь с экспертным сообществом и институтами гражданского общества.  Приоритетными направлениями работы парламента седьмого созыва  Председатель Законодательного Собрания отметил социально-экономическую повестку и исполнение задач, обозначенных в указах Президента РФ.

В ходе заседания были избраны заместители спикера парламента. Ими стали Алексей Ситников, Виктор Казарин и Наталия Фиголь.

Пять профильных комитетов Законодательного Cобрания продолжат свою работу и в седьмом созыве. Это Комитет по экономической политике, бюджету и финансам, Комитет по экологии, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству, Комитет по социальной политике, Комитет по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям, Комитет по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера.

Сохраняется также и работа Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания ЯНАО.

Основными вопросами повестки осенней сессии станут, прежде всего, рассмотрение проекта окружного бюджета и поддержка института материнства и детства.

Я нацелен на конструктивную работу со всеми субъектами законотворчества. Принципы преемственности в решениях и сохранение общеполитической стабильности — это базовые установки, которые всегда лежали в основе работы ямальских депутатов всех созывов, — отметил Сергей Ямкин.

Автор: Андрей Каяк
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