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В сентябре новостройки Екатеринбурга подешевели

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В сентябре новостройки Екатеринбурга подешевели
Иллюстрация: архив DK.RU

Средняя цена за квадратный метр новой жилплощади в столице Среднего Урала сегодня составляет 82,3 тыс. руб. Это не намного, но ниже, чем в прошлом месяце.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#ИПОТЕКА#СТРОЙКА

Цена новостроек Екатеринбурга в сентябре показывает отрицательную динамику: за месяц она снизилась на 1%. Такие данные приводят аналитики ЦИАН и добавляют, что это нетипичное ценовое поведение для страны: в других российских городах-миллионниках новое жилье подорожало на 2%. По информации ЦИАН, лидером подорожания в сентябре стал Воронеж: в этом городе цены на первичном рынке выросли на 8% — до 59,7 тыс. руб. за кв. м. Следом идут Уфа (6%), Москва и Санкт-Петербург (по 2%).

Отметим, что по сравнению с сентябрем прошлого года цены на новую недвижимость в Екатеринбурге выросли на 14%. А в других городах — на 13%, — рассказали аналитики.

Как объяснил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, во многом сентябрьский рост цен связан с льготным кредитованием: госипотека под 6,5% вызвала ажиотажный спрос на новостройки.

Цена на аналогичное жилье на вторичном рынке сегодня ниже, чем на новостройки. Поэтому перепродать эти квартиры по тем ценам, за которые их купили, будет проблематично, — уверен Алексей Попов.

Напомним, льготную ипотеку в апреле этого года ввело правительство РФ в качестве меры поддержки населения и строительной отрасли в период пандемии. Программа предполагает покупку жилья в новостройках под 6,5% с первоначальным взносом в 15%. Правительство пообещало банкам компенсировать разницу между льготной и рыночной ставками. Действовать программа будет до 1 ноября 2020 г.. Свердловчане могут получить по ней кредит до 3 млн руб. Госипотека распространяется только на строящееся жилье.

Ранее DK.RU писал, что аналитики ЦИАН прогнозировали рост цен на новостройки до 12% по итогам года.

В числе причин — высокий спрос из-за программы льготной ипотеки под 6,5% и выход на рынок инвесторов — граждан, которые решили снять накопления с депозитов и вложить в квадратные метры, — пояснил прогнозы Алексей Попов.

По словам директора риелторской компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, в некоторых регионах стоимость одного квадратного метра к концу года может вырасти более чем на 15%. На фоне повышенного спроса и не такого большого предложения с рынка первыми уходят самые доступные варианты, что в итоге приводит к повышению средней стоимости квадратного метра, объясняет г-н Хусаинов.

Автор: Мария Смирнова
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