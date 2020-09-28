Падение, рост, снова падение? В октябре курс рубля рискует меняться мгновенно

Факторы, которые оказывали давление на рубль в последние недели, к концу сентября стали еще серьезнее. Эксперты ожидают, что весь октябрь курс российской валюты будет резко колебаться, пишет «Российская газета».

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер», пояснил, что на рубль в первую очередь влияет негативная геополитическая ситуация, которая уже привела к нескольким санкционным инициативам. Резолюция Европарламента, призывающая власти ЕС ужесточить антироссийские санкции, пока носит только рекомендательный характер, в США же законодатели обеих партий уже представили законопроект, предусматривающий санкции против российских чиновников.

Ощутимый вред финансово-экономической стабильности России эти такие инициативы нанести не могут, но «сам факт таких инициатив и сопровождающая их риторика создают негативную информационную атмосферу». Иностранные средства выводятся с российского рынка, что давит на все рублевые активы.

Не помогло отечественному долговому рынку и очередное заседание Банка России, который в прошлую пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменения на рекордно низком уровне 4,25 процента. В условиях ухудшения рыночной и геополитической ситуации этот шаг был необходимым.

Решение ЦБ не поддержало рубль и облигации, в итоге неопределенность вместе с низкими ставками в экономике сохраняет фоновое давление на рубль в среднесрочной перспективе.

Также на состояние рубля влияет ситуация на нефтяном рынке: после отскока от трехмесячного минимума, установленного в середине сентября, нефть не смогла развить более солидный рост. Котировки Brent откатились от уровня 44 долларов и вновь угрожают уйти ниже 40.

Тем не менее рубль смог сохранить 31-е место в рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару США с начала года. На это место рубль поднялся с 32-го по итогам августа.

Что ждет рубль в октябре?

Сентябрь и октябрь — исторически спокойное время, финансово-экономическая система России в целом сохраняет достаточную прочность, чтобы избежать быстрого и неконтролируемого обесценивания рубля. У Центробанка же есть необходимый набор рыночных и регуляторных инструментов для предотвращения курсовой дестабилизации. Их могут применить и как упреждающие, в случае, если ситуация на глобальных площадках резко изменится или геополитический негатив усилится. Фактором укрепления рубля при этом может стать рост цен на нефть.

Но пока ключевые факторы указывают на дальнейшее ослабление российской валюты. Ухудшение хотя бы одного из них лишь ускорит данный процесс. Остается и такой риск, который связан с неопределенностью итогов и последствий ноябрьских выборов президента США.

Несмотря на угрозы, глобальные инвесторы пока далеки от панических распродаж. На рынке уверены, что любые критически негативные сдвиги будут быстро купированы новыми мерами монетарного смягчения центробанков.

Интерес к развивающимся рынкам, включая российский, могут вернуть благоприятные денежно-кредитные условия в развитых странах, что мгновенно укрепит рубль. Но перед этим он может испытать резкое снижение, реагируя на острую фазу дестабилизации внешних условий.