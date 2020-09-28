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Поднять порог выручки и штат. Бизнес-омбудсмен предлагает смягчить отмену ЕНВД

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Поднять порог выручки и штат. Бизнес-омбудсмен предлагает смягчить отмену ЕНВД
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Чтобы бизнес не так болезненно перенес отмену популярного налогового режима, предлагается ввести послабления при переходе на упрощенный режим налогообложения и общую систему налогообложения.

#НОВОСТИ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает внести в систему налогообложения ряд корректировок, которые призваны помочь плательщикам Единого налога на вмененный доход, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Титова. В письме к председателю правительства Михаилу Мишустину он предлагает повысить для малого бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения (УСН) порог выручки до 300 млн руб.. как и порог остаточной стоимости основных средств, а допустимый штат работников — до 150 человек.

 
Для тех предпринимателей, кто переходит с ЕНВД на УСН, предлагается установить трехлетний переходный период, во время которого ставка составит 3% (налоговая база «доходы») и 7,5% («доходы минус расходы»). Сейчас эти ставки составляют 6% и 15% соответственно. Если налогоплательщик вовремя не уведомил налоговую о переходе с ЕНВД на другие режимы налогообложения, предлагается автоматически перевести бывших плательщиков на режим УСН по базе «доходы». При переходе с ЕНВД на общую систему налогообложения (ОСНО) предлагается установить переходный период на три года с льготной ставкой по налогу на прибыль в размере 10%.

Кроме того, Титов предлагает повысить доступность патентов: поднять допустимую величину штата работников для этих режимов с 15 до 30 человек, разрешить органам местного самоуправления определять размер потенциально возможного дохода или налоговую ставку), ввести семейные или коллективные патенты — для тех случаев, когда одним видом бизнеса занимаются несколько человек, чтобы они могли передавать друг другу права и обязательства, в том числе по наследству. 

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Для самозанятых предлагается изменить налоговые режимы (сейчас составляют) 4% и 6% при работе с физлицами и юрлицами соответственно), установив порог по годовому доходу в 200 региональных МРОТ вместо действующих фиксированных 2,4 млн руб.

Предлагаемые меры «помогут сделать налоговую систему более гибкой, приспособленной под потребности конкретных территорий, упростят переход бизнеса с ЕНВД на другие режимы, позволят настроить режим самозанятых, создадут потенциал роста малых предприятий, стимулируют динамику их выхода из тени», считают в аппарате Титова.

Однако маловероятно, что в ближайшее время кабмин одобрит эти инициативы. Так, правительство уже отказалось от идеи повышения порог по УСН до 300 млн руб. Кроме того, расчет доходов по МРОТ может привести к тому, что бизнес будут перерегистрировать в регионах с более высокими ставками для сокращения налоговой нагрузки. При этом, как говорил первый вице-премьер Андрей Белоусов, правительство работает над тем, чтобы создать условия по «упрощенке» и патенту «не хуже, чем по ЕНВД».

Автор: Андрей Пермяков
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