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«В онлайне бла-бла не отделаться». Почему пандемия разорила организаторов конференций

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«В онлайне бла-бла не отделаться». Почему пандемия разорила организаторов конференций
Иллюстрация: pixabay.com

«Зарабатывавшие на конференциях мыслят так: сейчас все рассосется и вернемся к чесу, не будем искать и готовить новых спикеров в новых форматах. Нет, граждане, не рассосется. Зима будет долгой».

#ЛАЙФХАКИ

Дмитрий Волошин, основатель проекта «OTUS. Онлайн-образование»пишет:

— За всеми этими страданиями по разорившимся рестораторам, выросшими ценами на недвижку и мерам государственной поддержки в коронакризис мы как-то упустили конференции. А там дела обстоят весьма забавно: большинство производителей разорились или близки к разорению. Даже создатели ИТ-конференций, несмотря на надувание щек в тусовке, близки к банкротству. Почему так? Вроде бы нет ничего сложного в переезде в онлайн. Ан нет, онлайн не покупают. Вообще.

Проблема в том, что на конференции ходили отдохнуть. Послушать вполуха, немного поесть, пообщаться. Конференция — идеальный способ получить day off за счет работодателя. Отдельные товарищи, конечно, упарывались и пытались получить пользу. Что иногда удавалось, но, в целом, по конференциям ходят одни и те же люди в лице спикеров. Хуже: с одним и тем же докладом. Так что нет проблем найти его в сети.

Собственно, это обстоятельство достаточно давно превратило очные конференции в своеобразные клубы. Откуда потом вырастали рейтинги типа «Коммерсант 1000» и т.п.

Дальше, когда это все ушло в онлайн, выяснились три любопытные вещи. Во-первых, тусовка и нетворкинг в онлайн нифига не создается. Во-вторых, количество новых спикеров со свежими докладами стремится к нулю. В-третьих, уровень спикеров не позволяет компенсировать драматическое падение интереса к выступлению, которое происходит при переходе из оффлайн к онлайн.

Почему? Ну сидите вы в зале, выходить неудобно, слушаете между делом, залипая в телефоне. А в онлайн можете хоть на совещании сидеть или на лошади скакать. Никакого неудобства.

Остановимся подробнее на последнем пункте. Кажется, что борьба за внимание участника конференции является центральным вопросом. То, что привычно для онлайн-образования, оказалось сюрпризом для создателей конференций. И ключевой вопрос здесь интерактив. Задания, кейсы, групповая работа и групповая же динамика, и так далее по всем Блумам со всеми остановками. И вроде, как мне говорили, создатели конференций и не против замутить больше интерактива. Даже готовы тестировать на входе участников. Но есть одна проблема. Большая.

Спикеры. Понимаете, чтобы был интерактив, должен быть практический опыт. Тут вам бла-бла не отделаться. И если раньше можно было сделать «проходной» доклад про цифровизацию несушек, wellbeing сотрудников коммунальных хозяйств или маркетинг бревен поперечного сечения, то в интерактиве — увы. Велик шанс, что поймают. И засмеют. Стремно это. А организаторы конференций это все, конечно, понимают. И мыслят так: сейчас все рассосется и вернемся к предыдущему чесу. Не будем искать и готовить новых спикеров в новых форматах. Нет, граждане, не рассосется. Зима будет долгой.

Автор: Александра Клименко
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