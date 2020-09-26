Одномоментное явление или нет? Как сократился средний класс за время пандемии

За время коронакризиса 6,1% представителей среднего класса в России перешли в категорию бедных из-за потери работы и снижения зарплат, подсчитали экономисты ВШЭ на основе данных выборочного наблюдения доходов населения Росстата. Об этом говорится в докладе «Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития», пишет РБК.

Перед пандемией коронавируса к среднему классу в России относились 24% занятых россиян, таким образом, его доля сократилась примерно на 1,5 п.п. до 22,5%. В кризис доходы среднего класса упали меньше, чем у бедных и богатых, но снижение все равно значительное и потребует стимулирования экономического роста.

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У представителей среднего класса, по версии авторов доклада, есть три признака:

Работаю чиновниками, руководителями высшего и среднего звена, специалистами высшего и среднего уровня, офисными сотрудниками, военнослужащими;

Имеют высшее или незаконченное высшее образование;

Средний душевой доход — не ниже 1,25 от медианного по региону.

Впрочем, как считает старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк, по мере постепенного роста экономики будут восстанавливаться и доходы граждан.

Снижение доли среднего класса в России — одномоментное явление, которое продлится недолго. Все-таки средний класс — высококвалифицированные специалисты с хорошим образованием, которые смогут восстановить уровень доходов в ближайшие год-два, — считает эксперт.

Обеспечить расширение среднего класса необходимо за счет развития образования, а также инвестиций в создание рабочих мест с трудовым доходом на уровне 1,5 от медианного среднедушевого дохода и выше.

Сокращение доходов — главное из того, что сегодня тревожит граждан, отмечают эксперты. Так, во II квартале они рухнули на 8% — это рекорд за последние 20 лет. По оценкам исследователей, пандемия повлекла рост бедности до 19–20% россиян. Антикризисные меры позволили снизить бедность до 16–17%, но ее очаги расширились.