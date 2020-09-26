«Хватит предавать себя ради мантры «будь мужиком». Нежные женщины знают о мужестве больше»

Андрей Дороничев, директор по продуктам Google, пишет:

— Мне говорили «будь мужиком». И я старался, как мог. Четкого определения никто не давал, так что приходилось импровизировать. Мужики не плачут? Ок, я перестал в 7 лет. Мужики не боятся? Я стал рисковать, бессмысленно и часто. Мужики побеждают? Я спорил до хрипоты и добивался своего. Мужики жесткие? Я бил, ломал и перебарывал. И вроде все делал правильно, вот только сквозь это блистательно-мужицкое прослеживалась некая фальшь.

Этот год потрясений многое подсветил. В том числе я увидел и себя, и всех этих окружающих меня «мужиков» в новом, безжалостно-честном свете. В этих наших карикатурных доспехах на игрушечных лошадках. Увешанных опасными и дорогими игрушками. Способными погрузить весь мир в войну, но не способными построить мир в отдельно взятой семье. Готовых рисковать жизнью ради эпатажа, но не готовых минимально рискнуть, открыв свои настоящие эмоции. Спешащих покрыть всю землю, но не успевающих достойно позаботиться об одной-единственной женщине рядом.

А еще я увидел наших женщин. Мам, жен, дочек. Хрупких, слабых, но часто знающих о мужестве больше нас. И способных учить ему, просто давая нам возможность проявить себя мужчиной. А иной раз и прямо показывая примеры мужества. Как работницы реанимации, без отдыха и средств защиты принимающие сотни человек в день в разгар эпидемии. Или женщины Беларуси, живой цепью встающие перед дубинами. Или как Юля Навальная, пишущая требование президенту. Или даже как самая обычная мама которая учит сына кататься на коньках, хотя сама не умеет и изо дня в день тащит на своих хрупких плечах всю семью, пока ее муж слишком занят тем, чтобы «быть мужиком».



Я так больше не хочу. Хочу быть человеком, проявляющим мужественность, когда она требуется. Но не предающим себя ради дурацкой мантры «будь мужиком». Я хочу быть достоин своих женщин. Моей мамы, дочки и жены. Ведь в конце концов «мужик» — это всего лишь уменьшительное от слова «муж».