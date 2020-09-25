Скачок числа заболевших коронавирусом, доллар превысил 78 руб. Главное 25 сентября

7 212 новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, зафиксировано 108 летальных исходов, полностью выздоровело 4 317 человек, сообщил оперативный штаб. Всего в стране выявлено 1 136 048 заболевших, 20 056 человек умерло, 934 146 выздоровело.

Резкий рост числа заболевших зафиксировали в Москве – 1560, в полтора раза больше, чем накануне. В столице снова ввели режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, компаниям рекомендовали перевести на дистанционную работу максимально возможное число сотрудников.

Навальный поблагодарил пилотов S7 и медиков омского аэропорта

Оппозиционер Алексей Навальный, который проходит реабилитацию в берлинской клинике «Шарите» после отравления, поблагодарил пилотов самолета S7, на котором он летел из Томска в Москву, и медиков омского аэропорта. Если бы не их быстрые и четкие действия, он бы вряд ли остался в живых, сказал политик.

То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни. <…> Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди.

Кремль боится победы соперника Трампа

Кремль встревожен растущей популярностью Джо Байдена, соперника Дональда Трампа на предстоящих президенских выборах США, пишет Bloomberg. Хотя переизбрание Трампа несет мало хорошего, победа Байдена для России будет хуже. В таком случае даже рассматривается возможность экстренного проведения досрочных выборов в Госдуму, чтобы они прошли до того, как новые власти США ввели дополнительные санкции, сказал источник агентства, близкий к Кремлю.

Курс доллара превысил 78 руб., курс евро — 91 руб.

Курс доллара на Московской бирже вырос на 95 коп. и превысил 78 руб. впервые со 2 апреля, курс евро увеличился на 75 коп. и в моменте превышал 91 руб. — это максимум с февраля 2016 г.



На курс нацвалюты давит тот факт, что глобальные инвесторы выходят из рисковых активов, опасаясь, что темпы восстановления мировой экономики в условиях второй волны COVID-19 окажутся низкими. Кроме того, доллар растет как защитный актив на Forex, нефть дешевеет, завершается пик налогового периода сентября, а также снова актуальна тема санкционных рисков, считают эксперты «Интерфакс-ЦЭА».