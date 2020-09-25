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Дом Серебровского рядом с будущей ледовой ареной УГМК запретили сносить

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Дом Серебровского рядом с будущей ледовой ареной УГМК запретили сносить
Автор фото: Артем Устюжанин . Иллюстрация: E1.RU

Старый деревянный дом, который сейчас не входит в реестр памятников, могут признать историческим. На этом месте планировалось построить автостоянку для ледовой арены.

#КОНФЛИКТ#НОВОСТИ

Свердловский областной суд отменил решение Октябрьского райсуда Екатеринбурга и обязал Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области принять заявление о признании памятником архитектуры дом Серебровского на ул. Декабристов, 42а. Информация об этом появилась в аккаунте общественного движения «Реальная история». Истцом выступала общественница Марина Сахарова.

Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили Свердловском областном суде.

Рассматривалась апелляционная жалоба Марины Сахаровой. Суд отменил решение Октябрьского районного суда и удовлетворил административное исковое заявление Сахаровой,— пояснили в пресс-службе суда.

Дом Серебровского был построен в 1927 году по проекту основателя уральской архитектурной школы Константина Бабыкина (он также работал над зданием Оперного театра и главного корпуса УПИ) и по заказу известного в Свердловске врача-отоларинголога Бориса Серебровского. Дом не входит в реестр объектов культурного наследия.

Врач Борис Владимирович Серебровский начал профессиональную деятельность в Первую мировую войну, — рассказывается в группе «Реальной истории». — В Свердловске заведовал 3-й клиникой болезней уха, горла и носа, в годы Великой Отечественной войны был начальником эвакогоспиталя № 1705. Анна Ивановна работала в повивально-гинекологическом отделении, стояла у истоков создания ОММ. Игорь Серебровский известен как основатель кафедры фортепиано Санкт-Петербургского государственного института культуры. Валерий Серебровский — инженер-конструктор Уралмашзавода, автор нескольких изобретений. Вадим Серебровский — основатель и руководитель хоровой капеллы в Уральском государственном университете.

Когда-то дом Серебровских хотели сделать музеем истории городского быта, писал E1, но этого не случилось.

Здание расположено на территории, прилегающей к строящейся ледовой арене УГМК, и является муниципальным имуществом. Ранее власти Екатеринбурга заявили, что по Дом Серебровского будет снесен до 2025 г., на его месте будет построена автостоянка. В связи с этим в феврале 2020 г. архитектор Галина Алексеева, историк Алла Каргополова и писатель Татьяна Осинцева написали открытое письмо гендиректору АО «Ледовая арена» Данилу Крицкому и главному архитектору Екатеринбурга Андрею Молокову с просьбой не сносить сооружение. В марте лидер движения «Реальная история» Марина Сахарова попросила признать объект памятником архитектуры. Обращение она отправила в Управление государственной охраны памятников Свердловской области. В данный момент деревянный дом разграблен вандалами и частично разрушен.

Рядом находится еще несколько старинных домов, но они включены в реестр памятников, поэтому снос им не грозит, их будет восстанавливать УГМК.

В Управлении госохраны объектов культурного наследия «Ъ-Урал» заявили, что намерены оспорить решение суда: «С решением суда не согласны. Будем подавать кассацию. Первое решение суда было за нами».

Напомним, «Ледовая арена» — проект УГМК-Холдинга. Многофункциональный комплекс будет вмещать до 15 тыс. зрителей одновременно. В числе «фишек» проекта — ресторан на 100 человек, который будет располагаться в середине амфитеатра трибун на высоте 12,5 м и иметь панорамный вид на главную площадку.  За сутки трибуны арены можно будет трансформировать под проведение соревнований по 11 видам спорта, а также под концертные выступления.

Сдать арену обещают к июню 2022 г. Андрей Козицын рассказывал, что примерная стоимость проекта составит 120–140 миллионов евро, т.е. свыше 10 млрд руб., сообщал DK.RU.

Автор: Мария Смирнова
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