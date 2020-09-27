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Урбанист Илья Варламов нашел «самый уродливый мост России». Он оказался под Нижним Тагилом

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Урбанист Илья Варламов нашел «самый уродливый мост России». Он оказался под Нижним Тагилом
Иллюстрация: издание «Тагильский рабочий»

Второй по величине город Свердловской области вновь рискует стать интернет-мемом. На этот раз с подачи блогера Ильи Варламова, который с пристрастием раскритиковал открытие моста под Нижним Тагилом.

#УРАЛ#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

Урбанист и блогер Илья Варламов назвал открытый после ремонта мост через речку Грязнушку в поселке Висимо-Уткинск «самым уродливым мостом России». В своем блоге он раскритиковал конструкцию, которую открыли с участием мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева и церемонией с освящением, перерезанием красной ленты и шариками. Свой пост он сопроводил фотографиями пресс-службы Нижнего Тагила и издания «Тагильский рабочий».

Урбанист Илья Варламов нашел «самый уродливый мост России». Он оказался под Нижним Тагилом 1

Урбанист Илья Варламов нашел «самый уродливый мост России». Он оказался под Нижним Тагилом 2

Урбанист Илья Варламов нашел «самый уродливый мост России». Он оказался под Нижним Тагилом 3

Урбанист Илья Варламов нашел «самый уродливый мост России». Он оказался под Нижним Тагилом 4

Урбанист Илья Варламов нашел «самый уродливый мост России». Он оказался под Нижним Тагилом 5

Фото: пресс-служба Нижнего Тагила / Илья Колесов, издание «Тагильский рабочий»

Чтобы мост сразу не развалился, был задействован настоятель прихода во имя Святого мученика Иакинфа Римского иерей Сергий, — пишет Варламов. — Администрация, конечно, заботится не только о детях, но и о пешеходах. Смотрите, как мило на мосту отгорожен проход для них! Правда, ни перед, ни после моста нигде не видно тротуаров, но это уже мелочи. <...> Но больше всего умиляет качество работ… Да, так выглядит мост после ремонта. Просто навалили какого-то строительного мусора и забили ***. При этом, как рассказывает глава администрации, смета была готова еще в 2011 году. Вы что, 9 лет не могли найти строительный мусор? Или вы обломки старого моста не убрали просто?

«Тагильский рабочий» пишет, что этот мост собирались построить в течение последних десяти лет. До этого через реку не могли перебраться грузовые машины, потому что предыдущая конструкция находилась в плохом состоянии. Для сельчан реконструкция сооружения стала «большим и радостным событием».

После выхода поста Варламова администрация Висимо-Уткинска дала пояснения: оказывается, процедура не являлась открытием моста.

Мы открывали проезд по мосту. Сделали это быстро, для того чтобы люди могли безопасно пройти или проехать в район «Черемушки». Это единственная связующая дорога. Это не официально достроенный мост. Это все позже будет благоустраиваться.

Добавим, Нижний Тагил уже становился интернет-мемом. Популярность этот мем получил после выхода телесериала «Наша Раша» на ТНТ. «Таги-и-и-ил!» и «Тагил рулит!» — фразы из сериала, которые повторяли актеры Михаил Галустян и Сергей Светлаков в роли пьяных русских туристов за границей.

Илья Варламов входит в группу «Городские проекты», которую он основал совместно с другим известным блогером и урбанистом Максимом Кацем. В этом году группа заявила свои политические амбиции. «Городские проекты» сопровождают своих кандидатов на выборах разного уровня. Например, в Екатеринбурге участник группы Константин Плашиннов заявился на довыборы в Гордуму, сообщал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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