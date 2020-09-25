Статистика по коронавирусу растет, а бюджет Екатеринбурга ежедневно теряет доходы

Как сообщили в оперативном штабе, за последние сутки выявлено 137 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, на шесть случаев больше, чем сутками ранее. Жителей Екатеринбурга среди них 58, другие заболевшие проживают в Артинском ГО, Арамильском ГО, Берёзовском, Бисерти, Верхней Пышме, Верхней Туре, Верхней Салде и других городах.

Общее число инфицированных в Свердловской области достигло 28 436. Из них выздоровели 21 455 уральцев. На лечении остается более 6 тыс. человек. Состояние 106 пациентов оценивается как тяжелое.

Также стало известно о смерти двух свердловчан от COVID-19 за последние сутки. Всего коронавирус унес жизни 589 жителей области.

Между тем, власти продолжают подсчитывать убытки, понесенные регионом вследствие пандемии. Как писал DK.RU, за первое полугодие 2020 г. мэрия Екатеринбурга недосчиталась 1,3 млрд руб., большая часть этой суммы (859 млн руб.) — налоговые платежи, в частности НДФЛ. То есть реальные доходы населения падают, и это не предел. Учитывая, что сейчас известна статистика лишь за первое полугодие, когда коронакризис только начал развиваться, то по итогам 2020 г. сумма недополученных доходов может значительно вырасти, составив около 3 млрд руб.

Но основной удар по бюджету придется на следующий год, отмечает агентство ЕАН. Дело в том, что сейчас большая часть поступающих налогов за исключением НДФЛ — это налоги за прошлый год. Соответственно, результат снижения экономической активности этим летом еще только предстоит оценить.

Кроме того, как отметила вице-мэр по стратегическому планированию Марина Андрусь, часть потерь текущего года — это различные отсрочки по налоговым и неналоговым платежам, которые государство предоставило предпринимателям в этом году в качестве меры поддержки в тяжелых экономических условиях. В теории город должен получить эти деньги в следующем году. Однако в мэрии опасаются, что часть юрлиц предпочтет обанкротиться, а не платить, и этих средств бюджет так и не увидит.