АО «Первый хлебокомбинат» инвестирует ₽500 млн. в установку линии по производству батонов

На сегодняшний день АО «Первый хлебокомбинат» на базе трёх производственных цехов и собственной мельницы выпускает около 170 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий в сутки. С вводом в эксплуатацию новой линии производственная мощность предприятия увеличится на 30 тонн в сутки. Кроме того, реализация проекта позволит улучшить условия труда, обеспечить стабильность качества, увеличить объёмы производства выпускаемой продукции. Оборудование для новой линии поставят ведущие европейские производители.

На новой линии будут производить популярные у покупателей батоны «Нарезной», «Подмосковный» и другие, которые в общем объеме продаж составляют 30-35%. Традиционная рецептура, которой много лет по праву гордится предприятие, останется неизменной.

Нам важно, чтобы продукция была неизменно высокого качества и оставалась любимой и востребованной покупателями, — рассказал генеральный директор АО «Первый хлебокомбинат» Вячеслав Сенчищев. — Для этого мы в постоянном режиме инвестируем средства в обновление производственных мощностей, и установка новой линии по производству батонов — часть этой масштабной и планомерной работы.

Монтаж новой линии планируется начать в июне 2020 года, запустить в эксплуатацию — в конце 2021 года.