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Версия Путина о самоотравлении Навального привела Макрона в ярость

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Версия Путина о самоотравлении Навального привела Макрона в ярость
Автор фото: Remi Jouan. Иллюстрация: Wikimedia.org

Отношения России с Западом грозят испортиться еще сильнее: президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Путин скормил ему полную чушь.

#НАВАЛЬНЫЙ#НОВОСТИ

Президент Франции Эммануэль Макрон пришел в ярость после того как президент России Владимир Путин в телефонном разговоре высказал версию, что оппозиционер Алексей Навальный мог сам принять «Новичок», чтобы «дискредитировать Россию», сообщает Business Insider со ссылкой на источник в разведке.

Собеседника издания охарактеризовали это объяснение как «настолько неумелое и оскорбительное, что оно резко отбросило назад и без того напряженные отношения между Россией и европейскими странами». Версия о том, что Навальный мог сам принять яд, возмутила Макрона, который обычно избегает лобового противостояния с Россией.

У Макрона огромное эго, и он считает себя человеком, которому вы не можете врать. Он ожидал, что ему скажут о внутренних проблемах, возможно, незаконной операции подчиненного, которая расследуется, возможно, что это сделали некие чеченцы без его ведома Путина, — сказал источник Business Insider. 

Макрон ожидал услышать типичное поведение Путина, а вместо этого «ему скормили полную чушь о том, что Навальный самостоятельно принял смертельный яд». Неназванный чиновник сказал, что президент Франции был в ярости: «Макрон считает, что нельзя лгать президенту Франции, как какому-то русскому крестьянину».

Политическая напряженность между Россией и Западом неоднократно угрожала сорвать проект газопровода «Северный поток-2» в качестве рычага для получения ответов от России. И Макрон, и канцлер Германии Ангела Меркель возмущены поведением Путина, и теперь можно рассчитывать, что Франция и Германия выступят единой коалицией.  

Автор: Андрей Пермяков
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