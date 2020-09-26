Рокировки в РУСАЛе: назначены новый руководитель СУБРа и официальный представитель в УрФО

Сразу две рокировки произошли на этой неделе в ОК РУСАЛ. Управляющим директором Североуральского бокситового рудника (СУБР) назначен Леонид Буртолик. До назначения он занимал должность заместителя руководителя.

Ранее Буртолик работал на руководящих постах на Серовском металлургическом заводе, в ГМК «Норильский никель», в компании «Союз-Металлоресурс», был исполнительным директором Ковдорского ГОКа (Мурманская область), генеральным директором Жирекенского ГОКа (Забайкальский край) и Сорского ГОКа (Хакасия). Основными задачами нового топ-менеджера станут внедрение современных технологий, снижение себестоимости добычи бокситов и участие в развитии региона присутствия, отметили в РУСАЛе.

Виктор Неустроев, руководивший СУБРом последние годы, ушел на пенсию.

Неустроев работал на руднике в разных должностях с 1972 г. Имеет звания «Заслуженный шахтер Российской Федерации», «Почетный горняк».

Кроме того, свою должность покинул официальный представитель ОК РУСАЛ по связям с общественностью в УрФО Роман Лукичев. В компании он проработал 17 лет. А в последние годы параллельно развивал свой бизнес — юридидическую компанию Veritas Law Office, в которой является одним из партнеров. В этом статусе он не раз становился спикером в публикациях DK.RU.

Новым официальным представителем компании стала Елена Воронова, которая до июня 2020 г. была советником спикера свердловского Заксобрания Людмилы Бабушкной. Ранее Воронова работала пресс-секретарем Дениса Паслера, когда он занимал пост председателя свердловского правительства.