Мэр Верхней Салды все же покидает свой пост. Он будет работать в правительстве

О том, что Михаил Савченко больше не будет работать главой уральского города, сообщило URA.RU со ссылкой на вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько. «Уходит точно, решаем вопрос о дальнейшем месте работы», — сказал Бидонько агентству.

Напомним, как писал DK.RU, Михаил Савченко попал в новостную повестку после того, как в конце июня подал заявление о досрочной отставке, объяснив это решение семейными обстоятельствами — здоровье отца градоначальника резко ухудшилось после перенесенного инсульта. Однако 1 июля администрация городского округа сообщила об отзыве заявления. Сам г-н Савченко назвал свое первоначальное решение об отставке поспешным и эмоциональным.

При этом незадолго до этих событий главу Верхней Салды обвинили в нарушении антикоррупционного законодательства: он не задекларировал за 2019 г. проданный им автомобиль «Хонда CR-V» за 1 млн руб., а также продажу земельного участка за 400 тыс. руб. Также в декларациях за предыдущие годы работы не было указано наличие ряда банковских счетов у него и супруги. Кроме того, первый заместитель Ирина Колпакова одновременно являлась советником директора корпорации «ВСМПО-Ависма», сообщало издание «Правда УрФО».

Ранее мною уже были даны объяснения, касающиеся имущественной декларации за 2017 г. и о ситуации, расцениваемой как конфликт интересов между городской администрацией и градообразующим предприятием. Считаю, что город не получил ущерба из-за моих действий, но если потребуется, готов пройти разбирательство этой ситуации в правовом поле, — подчеркивал тогда градоначальник.

Где будет работать Савченко, пока неизвестно, возможно, его трудоустроят в одно из министерств Свердловской области. Наиболее вероятным преемником Савченко в кресле мэра называют начальника цеха № 31 корпорации «ВСМПО-Ависма» Константина Носкова.

Добавим, градообразующее предприятие Верхней Салды «ВСМПО-Ависма» сейчас переживает не лучшие времена. Из-за пандемии коронавируса в мире резко упал спрос на комплектующие для самолетов. Чистый убыток предприятия за первый квартал 2020 г. составил 8,11 млрд. руб., сообщал DK.RU. А в конце июня «ВСМПО-Ависма» перевела на режим неполной занятости более 10 тыс. сотрудников — половину всего штата.

Чтобы обеспечить адаптацию к новым экономическим реалиям, на предприятие пригласили команду топ-менеджеров из Москвы, исполняющим обязанности гендиректора был назначен Максим Кузюк. По последним данным, «ВСМПО-Ависма» готовится к продаже непрофильных активов для стабилизации финансового состояния.

Также на территории Верхней Салды размещается особая экономическая зона «Титановая долина». С начала года руководство ОЭЗ анонсировало запуск трех новых резидентов.