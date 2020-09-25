«Лосятина помогла избавиться от живота, но были побочки». Как живет известный биохакер

Джо Роган, известный комик и биохакер, получил звание кумира американских мужчин. Его популярность резко выросла после того, как он вместе с Илоном Маском наглядно продемонстрировал свою позицию по вопросу легализации марихуаны, Роган сразу стал героем сотен мемов.

Джо Роган — мастер нескольких боевых искусств, он живет в режиме вечной самооптимизации и верит, что каждый волен сделать себя и свою жизнь лучше. Reminder перечислил его техники по улучшению себя. DK.RU выбрал главное.

Питание и биодобавки

2020-й год Джо Роган начал с экспериментов в питании — на месяц он перешел на «диету хищника», которая состоит преимущественно из красного мяса. Весь его рацион состоял из говядины, лосятины, бекона и яиц. Никаких углеводов.

За месяц ему удалось сбросить 5,5 кг и избавиться от живота. Он также сказал, что диета облегчила течение его аутоиммунной болезни — витилиго. А уровень энергии был «потрясающим и не снижался в течение месяца».

Правда, честно признался Роган, у диеты есть свои побочные эффекты — в течение двух недель его мучила «взрывная мегадиарея».

Но даже без строгой диеты хищника Роган старается избегать углеводов.

Никакого хлеба, очень мало углеводов, никакого сахара, никакой ерунды. Здоровая еда, много овощей и много мяса, в основном дичи, — говорит он.

Такое питание очень однообразно, поэтому он принимает большое количество биодобавок, включая мультивитаминные комплексы, рыбий жир, пробиотики и витамины В12 и D.

Спорт

Роган имеет 2-й дан по тхэквондо, 1-й дан по бразильскому джиу-джитсу, зеленый пояс по дзюдо, а в настоящее время занимается ММА и тайским боксом. Сейчас он тренируется в собственном тренажерном зале, в котором есть не только всевозможные тренажеры, но и сауна, криованна, камера депривации, татами для джиу-джитсу.

Силовыми тренировками Роган занимается трижды в неделю. Известно, что он предпочитает интенсивные тренировки, однако ограничивает число повторений примерно до половины рекомендаций.

В целом Роган следует спортивным заветам Павла Цацулина, который успел поработать тренером советского спецназа, а потом перебрался в США и стал очень востребованным фитнес-тренером. Конек Цацулина — гиревой спорт. Роган называет гирю одним из своих любимых снарядов.

Кардиотренировки также являются обязательными для Рогана. В основном это бег 2–3 раза в неделю на природе.

Не реже, чем раз в неделю, Роган занимается йогой. Он практикует так называемую горячую йогу, выполняя последовательность из 26 асан и 2 дыхательных упражнений в течение 90-минутной сессии в нагретой до 40°C комнате.

Восстановление и отдых

Роган работает над своим режимом сна. Для мониторинга он использует браслет WHOOP. Замеры в конце 2019 года показали, что в среднем Джо спит 6 часов и 3 минуты в сутки. Он хочет спать больше.

Зато Роган является одним из самых ярых фанатов камеры сенсорной депривации, которую использует 2–3 раза в неделю по 1–2 часа. Камера защищена от звука и света извне и позволяет лежать на воде с добавлением морских солей. Температура воды и воздуха в камере соответствует температуре тела — все это позволяет мышцам расслабиться.

Другая привычка Рогана — сауна. Минимум 4 раза в неделю по 20 минут при температуре 93°C. Он говорит, что чувствует себя после этой процедуры очень хорошо. Но холод Роган любит тоже. Каждую неделю он проводит две 3-минутные сессии в криокамере с температурой 150°C. После первой сессии он разогревается на эллипсе в течение 10 минут и возвращается в камеру. Уверяет, что процедура помогает ему бороться практически со всеми видами боли.

Взгляды на жизнь

Джо Роган убежден, что каждый человек не идентичен самому себе пять лет, год или неделю назад. А значит, каждый день нужно использовать по максимуму, чтобы стать лучше. Вот несколько его советов.

«Один из наиболее удивительных уроков, что я вынес из жизни, это то, что страдания — это хорошо. [...] Дискомфорт — это ваш друг. Если вы недовольны какими-то ситуациями или ощущениями в своей жизни — это огромный, огромный мотиватор для изменений».

«Если вы когда-нибудь начнете воспринимать вещи слишком серьезно, просто вспомните, что мы все — лишь говорящие обезьяны, которые летят на органическом космическом корабле через вселенную».

«Несмотря на все мои путешествия, жизненные приключения, я до сих пор не знаю, что такое жизнь. Абсолютно без понятия. Хотя я постоянно об этом думаю. Одно я знаю точно: чем лучше мы относимся к другим людям, тем лучше вселенная относится к нам».

«Живите свою жизнь так, будто за вами следит съемочная команда документального фильма и вы анализируете собственное поведение».

«Среди всех моих знакомых тяжелее сдерживать свои эмоции тем, кто не занимается спортом».

«Если вы контролируете, что едите, вы контролируете все остальные сферы жизни».