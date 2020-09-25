«Это кандалы, пристегнутые к ногам». Алексей Елисеев закрыл энергетический инвестпроект

Алексей Елисеев принял решение закрыть инвестиционный проект по развитию гидроэлектроэнергетики в Свердловской области. Об этом он написал на своей странице в фейсбук.

DK.RU подробно рассказывал историю этого предпринимателя: он работал по найму на нескольких заводах, открывал собственные цеха по обработке металлов, неоднократно становился фигурантом дел из-за невыплаты зарплат и налогов и параллельно занимался собственными уникальными разработками — например, придумал волногенератор, способный бесконечно вырабатывать энергию вдали от суши (в 2014 г. за проект Ocean RusEnergy Алексей стал лауреатом премии «Человек года» в номинации «Лучший стартап»).

Еще одним вложением для Елисеева стала гидроэнергетика. Он верил, что за малыми проектами в этой сфере — будущее. Так он учредил «Урал-Гидро»: предполагалось, что компания будет развивать и строить малые гидроэлектростанции на Среднем Урале и управлять ими, при этом оставаясь частным бизнесом.

У нас в России практически нет возобновляемых источников энергии, гидроэлектростанций — считанные единицы. Если в 1917 г. на территории нынешней Свердловской области было порядка 125 гидроэлектростанций, но на сегодня их осталось всего пять. Но все идет медленно, очень сильна бюрократия в этом деле, — рассказывал он.

Четыре года Елисеев занимался тремя из пяти существующих гидроэлектростанций. Проблема была в том, что сначала эти объекты нужно было перевести на баланс области или муниципалитетов и только после этого через торги можно было взять их в аренду, а это долгий процесс. Так, передача гидроэлектростанций в Красноуфимском и Сысертском районах заняла полтора года. Все это время Алексей и приглашенные инвесторы находились в подвешенном состоянии: инвестировать в объекты с неопределенным статусом было попросту странно:

К такого рода горизонтам планирования приглашенные мною когда-то партнеры были не готовы, и в какой-то момент они вышли из проекта.

Оставшись в одиночестве, Елисеев попытался тянуть проект своими силами, но столкнулся с новой проблемой: чтобы запустить в эксплуатацию объект, расположенный в Красноуфимском округе, требовалось 2 млн руб., при том что за четыре года в него уже была инвестирована такая же сумма.

Это была бы еще одна невозвратная в течение двух-трех лет инвестиция. При этом нет никаких гарантий защищенности: ведь собственником является муниципалитет, а не компания. Если в какой-то момент власть в муниципалитете сменится или кто-то из чиновников решит расторгнуть договор, то ты останешься ни с чем. Тот договор, который есть сейчас, никак не защищает права инвестора.

Другая проблема — плата за аренду станции, которую Елисеев обязан был регулярно вносить, но из-за того, что объект не работал и не генерировал прибыль, этих денег взять было неоткуда.

Тогда руководство комитета по имуществу решило забрать все деньги в режиме «здесь и сейчас». Я воспринял этот шаг как «недружественный» со стороны муниципалитета. Обдумав ситуацию, я принял решение о закрытии всего инвестиционного проекта.

Сегодня Елисеев отправил на адрес администрации Красноуфимского округа извещение о расторжении договора в досудебном порядке и передаче гидроэлектростанции на баланс муниципалитета. Примерно такое же письмо он направил в администрацию Сысертского городского округа. «Наличие в инвестиционном проекте только одной гидроэлектростанции абсолютно никакой экономической целесообразности не имеет. Да, неприятно, но в текущей ситуации другого выхода не увидел, к сожалению», — пояснил он.

Вообще, надо сказать, подобный кейс очень интересен с точки зрения инвестиций. Он очень сложный, в нем имеет смысл идти только на длинную дистанцию и идти не в одиночку. Я не смог, не успел найти подходящего для такого инвестиционного проекта партнера. Хотя искал не только на Урале, а реально по всей стране. Интерес есть, но нужны гарантии, которые я не могу обеспечить, поскольку в проекте со всех сторон, куда ни посмотри, и муниципалитеты, и региональная власть, и госкорпорации. И со всеми надо выстроить правильные отношения.

Предприниматель говорит, что эта история была для него сильным сдерживающим фактором для развития.