Не обманут ни маркетологи, ни собственный мозг. 10 простых приемов ради полного кошелька

Об элементарных способах экономии и накопления знает, пожалуй, уже каждый: откладывать долю всех доходов, придерживаться запланированного бюджета, планировать покупки заранее и так далее. Но есть еще несколько несложных, основанных на психологии, трюках, которые помогут вам сэкономить еще больше.

1. Подумайте о себе в старости

Мы часто не думаем о будущей пенсии и откладываем на старость совсем немного. Представьте, как вы будете выглядеть и жить на пенсии (она не так далеко, как кажется). Вам сразу захочется сделать эту будущую жизнь максимально комфортной, откладывать на старость вы начнете больше.

2. Заведите чехол для пластиковой карты, на котором будут прописаны ваши цели

Это примерно то же самое, что мотивационные картинки на холодильнике во время похудения. Каждый раз, намереваясь за что-то заплатить, вы будете вспоминать о масштабных финансовых целей, тратить деньги на ерунду сразу не захочется.

3. Жуйте жвачку и слушайте музыку во время похода в магазин

В магазинах манипулируют нашими чувствами, убеждая купить как можно больше. Жвачка поможет противостоять магазинным ароматам и придаст некое ощущение сытости. Наушники помогут не слышать ту музыку, которую в магазинах специально подбирают для того, чтобы вы оставались там подольше.

4. Пересчитывайте тысячи рублей в рабочие часы

Посчитайте, сколько часов работы будет стоить вам покупка. Джинсы, ради которых придется работать 8 часов? Вряд ли оно того стоит.

5. Сопротивляйтесь привычке тратить, заучив новые мантры

Установите простые правила траты денег, проговаривайте их как можно чаще, и они станут вашим жизненным принципом. Например: «Я покупаю одежду только на распродаже», «Я не могу баловать себя всякий раз, когда внезапно приходят деньги». Просто примите эти правила, и скоро вам не придется постоянно напоминать себе о них.

6. Обязуйтесь экономить в будущем, а не сейчас

Это звучит странно, но все дело в постановке сроков. Исследования показали, что намного эффективнее задать себе программу стабильно увеличивать откладываемую сумму, чем пытаться накопить максимум прямо сейчас. Можно запланировать, что вы начнете откладывать больше после того, как вам повысят зарплату, не нужно урезать все расходы прямо сейчас.

7. Измените свое отношение к определенным банкнотам

Психологически сложнее разменять купюру большого достоинства. Мелочь можно ежедневно бросать в копилку, в итоге там соберется немалая сумма. Еще один способ — откладывать каждую 50-рублевую банкноту, которая попадает вам в руки.

8. Ставьте барьеры перед импульсивными покупками

Вокруг полно искушений, самоконтроль не всегда может с ними справиться. Можно усложнить для себя импульсивные покупки. Например, не сохраняйте данные карты в интернет-магазинах и браузере. Всякий раз перед покупкой спрашивайте себя, что бы вы предпочли: вещь или деньги. Кладите товары в корзину, но не оплачивайте сразу, дайте себе несколько дней на размышления.

9. Пусть экономия станет удовольствием

Тут в дело вступает игровой принцип. Есть специальные приложения для смартфонов, которые превращают сбережение средств в своего рода вызов — вы можете наблюдать, как растут накопления (и получать за это награды). Также можно вступить в какой-нибудь онлайн-турнир, где люди соревнуются в мастерстве накопления.

10. Помните о склонностях и ошибках мозга

Чем больше вы знаете о том, как мозг саботирует наши попытки разумно тратить деньги, тем больше у вас шансов вернуть себе контроль над ситуацией.