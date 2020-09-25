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Известные екатеринбургские бизнесмены накормят нуждающихся

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Известные екатеринбургские бизнесмены накормят нуждающихся
Иллюстрация: JustMedia.ru

Владельцы «Гринвича» Игорь Заводовский и Константин Погребинский открыли благотворительную столовую. Обедать в ней сможет почти тысяча человек в день.

#БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге на Восточной, 21 открылась бесплатная столовая для нуждающихся. Инициаторы — соучредители благотворительного фонда «Общество Малышева 73», владельцы ТЦ «Гринвич» и «Пассаж» Игорь Заводовский и Константин Погребинский. Столовая начнет работать уже в ближайший понедельник, часы работы — по будням с 9:00 до 17:00.

Как пояснили бизнесмены, в столовой оборудовано 80 посадочных мест. Предполагается, что на содержание заведения потребуется 50-70 млн руб. в год. Это будут личные средства соучредителей фонда, уточняет JustMedia.ru.

Сначала нам понадобится время, чтобы отработать систему: отладить логистику и освоиться поварам. Пока что сложно прогнозировать, сколько будет желающих. Но если их будет много, то мы откроем вторую смену и, может быть, начнем работать в выходные, — пояснил на открытии столовой Игорь Заводовский.

Готовить еду будут прямо в этом здании, внутри есть горячий и холодный цеха, склады для хранения продуктов питания. Продукты будут доставлять из гипермаркета «Гипербола».

Ориентировочно в столовой станут обедать около 960 человек в день. Попасть сюда можно будет по специальным талонам с указанием времени — это сделано, чтобы регулировать потоки желающих.  

Нуждающиеся смогут получить здесь суп, второе, булочку и чай. Общая себестоимость комплексного обеда составит 100 руб.

Помимо еды на базе столовой будет работать Служба юридической помощи.

Проблема есть не только в питании, но и в получении других видов услуг. Например, сейчас у людей появились сложности в получением муниципальных услуг: у многих нет возможности и навыков, чтобы даже зарегистрироваться на портале госуслуг, — пояснил учредитель «BAZA development» и автор идеи открытия юридического кабинета Марк Заводовский.

В Екатеринбурге системной помощи по обеспечению нуждающихся бесплатной едой до этого времени практически не было. Некоторые бизнесмены, движимые благотворительным порывом, пытались помогать бедным, но это каждый раз заканчивалось неудачей. Так, три года назад владелец сети магазинов «Три А» Артак Акопян попытался раздавать бесплатный хлеб, но столкнулся с агрессией тех, для кого он был предназначен. В итоге акцию пришлось прервать.

Аналогичная история произошла с владельцем Жизньмарта Иваном Зайченко: он придумал бесплатно раздавать пенсионерам продукты с истекающим сроком годности, но эту инициативу сразу же прикрыл Роспотребнадзор, приказав убрать витрины с бесплатными продуктами. 

Автор: Мария Смирнова
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