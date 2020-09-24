Российскую вакцину от Covid-19 поставят 10 странам: заказов набрали уже на 1,2 млрд доз

Препарат от коронавируса «Авифавир» будет продаваться в аптеках по цене порядка 8 тыс. руб., заявил на онлайн пресс-конференции гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В клиниках и больницах препарат будет бесплатен для граждан по программе обязательного медицинского страхования.

Мы специально чуть-чуть задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить более разумную цену. Она составит около 8 тыс. руб., что на 30% ниже, чем у аналогов. Опять таки, возможно, это высокая цена, но мы будем работать, чтобы в дальнейшем ее снижать. Возможно, включить этот препарат в перечень жизненно важных в России, — рассказал он.

Вакцины в других странах не будут доступны до ноября-декабря, первыми ее получат российские регионы, добавил г-н Дмитриев. Сейчас наращивается производство препарата, в октябре предполагается выйти на значительные объемы выпуска, а в ноябре удвоить их.

«Авифавир» разработала компания «Кромис» — совместное предприятие РФПИ и ГК «ХимРар».

Ранее компания «Промомед» сообщила о начале продаж в аптеках препарата от коронавируса «Арепливир» по цене от 12 320 руб. за упаковку.