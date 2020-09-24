Российскую вакцину от Covid-19 поставят 10 странам: заказов набрали уже на 1,2 млрд доз
За шесть-девять месяцев вакцины хватит, чтобы привить всех желающих россиян. Вместе с тем ее поставят в ряд стран Южной Америки и Азии. Но не с целью заработать большую прибыль.
Препарат от коронавируса «Авифавир» будет продаваться в аптеках по цене порядка 8 тыс. руб., заявил на онлайн пресс-конференции гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В клиниках и больницах препарат будет бесплатен для граждан по программе обязательного медицинского страхования.
Мы специально чуть-чуть задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить более разумную цену. Она составит около 8 тыс. руб., что на 30% ниже, чем у аналогов. Опять таки, возможно, это высокая цена, но мы будем работать, чтобы в дальнейшем ее снижать. Возможно, включить этот препарат в перечень жизненно важных в России, — рассказал он.
Вакцины в других странах не будут доступны до ноября-декабря, первыми ее получат российские регионы, добавил г-н Дмитриев. Сейчас наращивается производство препарата, в октябре предполагается выйти на значительные объемы выпуска, а в ноябре удвоить их.