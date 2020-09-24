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Российскую вакцину от Covid-19 поставят 10 странам: заказов набрали уже на 1,2 млрд доз

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Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Иллюстрация: Council.gov.ru

За шесть-девять месяцев вакцины хватит, чтобы привить всех желающих россиян. Вместе с тем ее поставят в ряд стран Южной Америки и Азии. Но не с целью заработать большую прибыль.

#НОВОСТИ

Препарат от коронавируса «Авифавир» будет продаваться в аптеках по цене порядка 8 тыс. руб., заявил на онлайн пресс-конференции гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.  В клиниках и больницах препарат будет бесплатен для граждан по программе обязательного медицинского страхования.

Мы специально чуть-чуть задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить более разумную цену. Она составит около 8 тыс. руб., что на 30% ниже, чем у аналогов. Опять таки, возможно, это высокая цена, но мы будем работать, чтобы в дальнейшем ее снижать. Возможно, включить этот препарат в перечень жизненно важных в России, — рассказал он.

Вакцины в других странах не будут доступны до ноября-декабря, первыми ее получат российские регионы, добавил г-н Дмитриев. Сейчас наращивается производство препарата, в октябре предполагается выйти на значительные объемы выпуска, а в ноябре удвоить их.

«Авифавир» разработала компания «Кромис» — совместное предприятие РФПИ и ГК «ХимРар». 
Ранее компания «Промомед» сообщила о начале продаж в аптеках препарата от коронавируса «Арепливир» по цене от 12 320 руб. за упаковку. 
 
Производство вакцины от коронавируса, разработанной в Центре им. Гамалеи, к концу декабря выйдет на 10 млн доз в месяц. Это позволит за шесть-девять месяцев вакцинировать всех желающих россиян, говорит Дмитриев. 
 
По его словам, объем заказов на вакцину от коронавируса российской разработки уже составляет 1,2 млрд доз., достигнуты договоренности о ее поставках в Индию, Мексику, Бразилию и еще семь стран. Условия ее поставки в другие страны не раскрывают, но, как говорит Дмитриев, цели заработать на этом большие прибыли, не стоит. 

 

Автор: Андрей Пермяков
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