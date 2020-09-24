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«Пока без благотворительности». В Фонде Ройзмана сменился директор

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«Пока без благотворительности». В Фонде Ройзмана сменился директор
Иллюстрация: 66.ru

Степан Чиганцев оставил фонд ради новой работы в Москве. Руководить благотворительной организацией будет Светлана Косолапова: она была помощницей Ройзмана во время его службы мэром Екатеринбурга.

#БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ#КАРЬЕРА#НОВОСТИ

Степан Чиганцев был директором фонда с момента его основания в 2014 г.

В свое время, когда я начал вести приемы, я с ужасом обнаружил, что у меня нет бюджета, чтобы помогать людям. Для этого был создан фонд, которому в этом году будет пять лет. Степа его регистрировал, — рассказал Евгений Ройзман (здесь и далее цитаты по Znak.com).

Он также сообщил, что директором фонда теперь будет Светлана Косолапова. «Она моя помощница, очень хороши юрист», — добавил Евгений Ройзман.

Степан Чиганцев сообщил, что его новая работа не связана с подобными проектами.

Моя специальность — выстраивание процессов, этим я и буду заниматься. В благотворительности я пока не буду работать, в будущем, если появится возможность, я бы вписался в какую-то некоммерческую историю, — приводит слова экс-директора Znak.com.

Между тем Евгений Ройзман рассказал, что теперь сам будет больше времени уделять фонду, поскольку работы «стало очень много»:

Толпы людей идут, куча проблем, которые обостряются. Поэтому я тоже буду непосредственно заниматься фондом, оборудую себе там кабинет.

Фонд Евгения Ройзмана работает более пяти лет. Определенной тематики у фонда нет, помогают как конкретным людям, так и разным организациям — зоозащитникам, защитникам страринных зданий, людям со сложными заболеваниями. Один из главных проектов фонда — екатеринбургский хоспис и паллиативная помощь детям.

Ранее DK.RU писал, что после гибели известного благотворителя Елизаветы Глинки в авикататрофе, Евгений Ройзман выступил с предложением предложением назвать в ее честь хоспис, в создании которого экс-мэр и его фонд приняли деятельное участие. 

Автор: Мария Смирнова
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