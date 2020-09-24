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На этот раз без «полтинника». В воскресенье в городе пройдет Майская прогулка

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На этот раз без «полтинника». В воскресенье в городе пройдет Майская прогулка
Иллюстрация: предоставлено организаторами Майской прогулки

Массовое мероприятие, которое вот уже 37 лет проходит в Екатеринбурге каждое третье воскресенье мая, пришлось перенести из-за пандемии. Так как осенью световой день короче, маршрут на 50 км отменили.

#ОТДЫХ#ДОСУГ#НОВОСТИ

Старт Майской прогулке-2020 будет дан 27 сентября в 7:00. С этого момента и до 8:00 можно выйти на самый длинный маршрут — «Осенний марафон». В этом году он оставит 42 км. С 8:00 до 11:00 можно зарегистрироваться на два более коротких маршрута: 20-километровый «Калиновка — Шарташ» и 32-километровый «Юбилейный». Стартовать участники будут от главного здания УрГПУ (проспект Космонавтов, д. 26, метро «Машиностроителей»), финиш — как всегда — в главном корпусе УрФУ на пр. Мира. Организаторы отмечают, что велосипедисты на трассы допускаться не будут. Проходить прогулка будет по северным окрестностям города.

Участие в прогулке платное: при регистрации на старте надо будет заплатить 350 руб. Также можно зарегистрироваться онлайн — тогда прогулка обойдется в 300 руб. Тем, кто предпочел электронную регистрацию, нужно будет принести распечатанные анкеты на место старта.

Отметим, что в этом году участники могут не просто пройти по маршрутам, но и принять участие в экологическом проекте: посадить дерево в Калиновском лесопарке.

Впервые Майская прогулка прошла 20 мая 1984 года. Ее инициаторами стали сотрудники и студенты Уральского политехнического института. За три десятка лет Майская прогула стала одним из самых массовых ЗОЖ-мероприятий Екатеринбурга и дала начало еще одной подобной акции — велосипедной Майской прогулке.

Принципиальное отличие Майской прогулки от других ЗОЖ-проектов – участники не соревнуются между собой, а организаторы не отслеживают хронометраж всех вышедших на маршруты. Продолжительность и темп пешеходы выбирают самостоятельно в зависимости от своих сил и погоды. На дистанциях работают контрольные пункты. Каждый участник, прошедший свой маршрут, становится обладателем памятного значка.

Майская прогулка стала одним из нескольких городских событий, которые пришлось перенести на более поздние сроки из-за пандемии COVID-19. Это может повлиять на посещаемость мероприятия. Так случилось с Ночью Музыки — перенесенное мероприятие собрало в два раза меньше людей, чем годом ранее. Впрочем, другим мероприятиям повезло еще меньше: как писал Dk.RU, из-за пандемии властям пришлось отменить День города и забег «Европа — Азия».

Напомним, массовые мероприятия были запрещены с марта 2020 г. Ограничения до сих пор целиком не сняты: например, запрещена работа ночных клубов и дискотек, а при мероприятиях, проводимых в закрытых помещениях, должна учитываться наполняемость — не более 50% полной загрузки залов. Более того, последние недели уровень заболеваемости снова начал расти. Так, за последние сутки в Екатеринбурге и Свердловской области зафиксировали 131 новый случай инфицирования COVID-19, коэффициент распространения составил 1, хотя неделю назад он был на уровне 0,8. Всего же за время пандемии в регионе зафиксировали 28 299 заболевших, напоминает Justmedia.ru. По уровню распространения заболевания наш регион занимает пятое место по России.

 

Автор: Мария Смирнова
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