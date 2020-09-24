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Росавиация отозвала разрешения на ряд международных рейсов из Екатеринбурга

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Росавиация отозвала разрешения на ряд международных рейсов из Екатеринбурга
Иллюстрация: ngzt.ru

Право на перелеты отозвали у авиакомпаний «Победа» и «ИрАэро», которые планировали совершать рейсы из аэропорта Кольцово в Индию, Азербайджан и Китай.

#КОЛЬЦОВО#НОВОСТИ

Даже после открытия международного сообщения некоторые зарубежные маршруты окажутся недоступны для пассажиров Кольцово. Росавиция отозвала разрешение на перелет в Гоа, выданное авиакомпании «Победа» — перевозчик планировал совершать полеты дважды в неделю. Также допуска на рейсы в азербайджанские аэропорты Баку и Ленкорань и китайские Санью и Хайкоу лишилась компания «ИрАэро». Ранее перевозчик заявлял, что в Баку и китайские города рейс будет летать один раз в неделю, в Ленкорань планировалось для рейса еженедельно.

Отметим, что причиной для отзыва допусков стала просьба самих перевозчиков. 

Напомним, 27 марта Россия закрыла свои воздушные границы, запретив регулярные и чартерные рейсы в другие страны. Для россиян, оказавшихся в этот момент за рубежом, организовали специальные вывозные рейсы. В начале июня правительство несколько ослабило ограничения, разрешив выезд из страны в целях работы, учебы, лечения, а также ухода за больными родственниками, писал DK.RU. С августа международное авиасообщение стало постепенно восстанавливаться. Вначале разрешили перелеты в такие страны, как Турция, Великоборитания, Танзания, Швейцария, а также Египет, ОАЭ и на Мальдивские острова. С 21 сентября возвобновились полеты в Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, с 27 начнут летать самолеты в Южную Корею. Пока можно вылететь только в столицы этих стран и только из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Когда возорбновятся зарубежные рейсы из Кольцово, неизвестно. Хотя изначально Екатеринбург назывался в числе городов, из которых будут восстанавливать международное авиасообщение. Пока зарубежные перелеты свернуты, Кольцово активно развивает внутренние рейсы. Недавно екатеринбургский аэропорт стал домашним для авиакомпании Red Wings. Самолеты компании будут летать по девяти направлениям, в числе первых — Саратов, Нижний Новгород, Волгоград.

Автор: Мария Смирнова
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