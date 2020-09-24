Александр Оглоблин станет поставщиком федеральной торговой сети

Александр Оглоблин заключил соглашение с торговой сетью «Пятерочка» на поставку блюд со своей фабрики готовой еды, сообщает «Коммерсантъ-Урал». Этот бизнес Оглоблин запустил в 2014 г. На площади в 2 тыс. кв. м оборудовали производство готовой пищи для супермаркетов «Елисей» и «Елисейский».

Фабрика-кухня была рассчитана на гораздо больший объем, чем сейчас потребляет собственная торговая сеть, — поясняет Александр Оглоблин. — А «Пятерочка» уже некоторое время активно развивает новый формат магазинов, в котором хорошо представлено направление готовой еды. Наладить сотрудничество — логично.

Договор заключили от юридического лица «Гебо». Чтобы стать поставщиком «Пятерочки», фабрика-кухня прошла международный аудит. Сейчас продукция фабрики представлена в 72 супермаркетах Екатеринбурга. В список входит 40 позиций — это салаты, сэндвичи, вторые блюда, гарниры.

Как рассказывал Александр Оглоблин в онлайн-интервью DK.RU, которое мы проводили в режиме самоизоляции, последние два года «Елисей» идет по пути не развития, а снижения издержек. В прошлом году сеть сократилась на два магазина, закрылось кафе-пекарня. Готовая еда — одно из тех направлений, на развитие которого делает ставку ритейлер.

Конечно, коронакризис очень сильно ударил по общепиту и в том числе по нашему собственному производству. Но мы видим тенденцию, что люди все меньше времени хотят проводить у плиты. У нас есть уникальные технологии: мы делаем продукцию без консервантов в особой газомодифицированной среде. Это специальный нейтральный газ, который позволяет продукции храниться до семи суток до вскрытия упаковки. А потребитель в последние годы все больше задумывается о здоровом питании, несмотря на то, что кошелек поджимает, — делился наблюдениями Александр Оглоблин.

По словам Оглоблина, поставками продукции только в екатеринбургские «Пятерочки» сотрудничество с Х5 Retail Group не ограничится. Сейчас обсуждается вопросов поставок в супермаркеты соседних областей.