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Повышение производительности труда в РФ обсудили на Иннопром онлайн

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Повышение производительности труда в РФ обсудили на Иннопром онлайн
Иллюстрация: Иннопром Онлайн

Эксперты рассказали, как кризис отразился на внедрении новых технологий в сфере производительности труда, откуда на производствах берутся «лишние» люди, и чему их надо обучать.

В рамках сессии Александр Молодцов, директор департамента производительности и эффективности Министерства экономического развития Российской Федерации, рассказал о создании Федерального центра компетенций в сфере производительности, а также о планах запуска цифровой системы сервисов, которая будет способствовать ускоренной цифровизации компаний. Он отметил, что даже оснащенные предприятия, с отличным оборудованием, на текущий момент в России имеют большие проблемы с производственными системами.

Представитель Минпромторга подчеркнул, что производительность — это в первую очередь показатель конкурентоспособности предприятий.

Одни из новых мероприятий национального проекта — мероприятия, которые позволят стимулировать рационализаторство на предприятиях. Мы планируем также проводить аудит рабочих мест, поможем предприятиям составить матрицу компетенций и переподготовить сотрудников, если каких-то компетенций у них не хватает. Делать это будем совместно с WorldSkills,  —  добавил Александр Молодцов.

Тадзио Шиллинг, генеральный директор AEB, согласился с Александром Молодцовым в том, что производительность не является только технической характеристикой. Это, прежде всего, возможность для компаний оставаться конкурентноспобными.

Данные показывают, что 90% европейских компаний в России и отечественных организаций были затронуты текущим кризисом. Однако, иностранные инвесторы понимают, что российский рынок — это рынок долгосрочных проектов, долгосрочного присутствия, поэтому, как и в прошлых кризисах, они намеренно его использовали для совершенствования производственных процессов, для повышения конкурентоспособности, — отметил он.

Дмитрий Капишников, генеральный директор KUKA Russia рассказал о том, что в России существует показатель 5 роботов на 10 000 работающих. Средний показатель в мире - 99 роботов на 10 000 работающих. Если говорить о Швеции, то этот показатель там составляет 247 роботов на 10 000 работающих людей.

Напоминаем, что просмотреть онлайн-трансляции Иннопрома можно на сайте события каждую среду. Генеральный партнер проекта — Правительство Свердловской области.

Автор: Рекламная служба DK.RU
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