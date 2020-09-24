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ИТ-гиганты дешевеют, рубль падает, что давит на доллар: главное на рынке инвестиций

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ИТ-гиганты дешевеют, рубль падает, что давит на доллар: главное на рынке инвестиций
Автор фото: Esther Vargas. Иллюстрация: Flickr.com

Из-за распродажи бумаг технологических компаний американские фондовые индексы снижаются три недели подряд, а политика низких ставок ослабила доллар. Ключевые события в мире инвестиций за неделю.

Ольга Оберюхтина, менеджер по работе с состоятельными клиентами офиса General Invest в Екатеринбурге, рассказывает об инвестициях в США и о том, как меняется стоимость доллара и рубля:

ИТ-гиганты дешевеют, рубль падает, что давит на доллар: главное на рынке инвестиций 1 — Американские фондовые индексы снижались третью неделю подряд из-за распродажи в акциях технологических компаний. Индексы S&P 500 и Nasdaq потеряли за неделю по 0,6%, индекс Dow Jones закрылся без изменений по сравнению с предыдущей неделей. 

Недельные потери ведущих представителей техсектора, таких как Apple, Amazon, Microsoft, Google, Facebook и Netflix составили порядка 5%. С начала месяца снижение этих бумаг составило от 10% до 17%. 

ФРС США, как и ожидалось, сохранила в прошлую среду ставки без изменений, а также пообещала придерживаться мягкой монетарной политики до конца 2023 г. На текущей неделе инвесторы вновь будут следить за выступлениями представителей ФРС США в надежде получить больше информации о новом подходе регулятора к инфляции. 

Обещание ФРС США сохранять низкие ставки значительный период времени – до конца 2023 г. – оказало давление на американскую валюту. Индекс доллара США по итогам недели снизился на 0,4%.

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Золото подорожало за неделю на 0,5%. Заседание ФРС не придало особого импульса котировкам. Обещание ФРС минимальных ставок на срок более трёх лет и призывы к Конгрессу США быстрее договориться о фискальных мерах поддержки вызвало опасения, что инструментарий ФРС исчерпан. Драгоценные металлы даже немного снизились на фоне комментариев регулятора, но золото немного подросло по итогам недели, так как коррекция на фондовом рынке оказалась сильнее.

Цена на нефть Brent на минувшей неделе подскочила более чем на 8%, преимущественно из-за нового урагана Салли в Мексиканском заливе, ставшего причиной остановки 17% мощностей региона.

Рубль на прошлой неделе снизился к доллару и евро примерно на 0,9%. Банк России сохранил ставку на уровне 4,25%. На само решение о сохранении ставки на прежнем уровне рубль не отреагировал, поскольку такое решение было вполне ожидаемым. А вот во время выступления главы ЦБ продажи усилились. Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор приостановил цикл смягчения монетарной политики, хотя и допускает возможность некоторого дополнительного снижения процентной ставки на одном из следующих заседаний. 

С полной версией обзора по международным рынкам можно ознакомиться в видео, представленным ниже.

 
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Автор: Рекламная служба DK.RU
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