Бюджет Екатеринбурга недополучит почти 1 млрд руб. по НДФЛ

Запланированных изначально показателей по сборам НДФЛ не удастся достичь из-за пандемии и связанных с ней антикризисных мер, пояснили в мэрии.

Льготы бюджету обходятся дорого. Доходы по налогам, где предоставлены отсрочки или рассрочки, мы получим, но в 2021 и 2022 гг., — заявила заместитель мэра по вопросам экономики и финансов Марина Андрусь.

Она также рассказала, что в мэрии ожидают сокращения к концу года количества юридических лиц — это связано с неблагополучной экономической ситуацией.

Отметим, 24 сентября комиссия гордумы по бюджету рассматривала его исполнение за первое полугодие 2020 года. Общая сумма доходов с начала года снизилась на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в департаменте финансов администрации Екатернибурга.

Налоговые доходы снизились на 859,3 млн руб. (9,1%). Больше всего поступления сократились по земельному налогу, НДФЛ, УСН, налогу на имущество физлиц и ЕНВД. Неналоговые поступления по сравнению с первым полугодием 2019 . снизились на 17,1%,— уточнила глава департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева (цитата по «Ъ-Урал»).

Неделей ранее итоги работы за восемь месяцев 2020 г. подвели в Управлении ФНС России по Свердловской.

Как сообщила заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области Лидия Исаева, с территории Свердловской области в бюджетную систему Российской Федерации за 8 месяцев 2020 года поступило 239,2 млрд руб.

Поступления в федеральный бюджет составили 84,4 млрд руб. В консолидированный бюджет Свердловской области собрано 154,8 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами. Доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование за 8 месяцев 2020 года перечислено 130 млрд руб., — такие цифры

Также налоговики отчитались о проведенных проверках. С января по конец августа 2020 г. служба проведла 98 выездных проверок организаций и индивидуальных предпринимателей.

Доначисления на одну проведенную выездную проверку увеличились на 19% и составили 8 млн руб., — отметили в Управлении.

При этом налоговики рассказали, что за апрель-май свыше 40 тысяч налогоплательщиков Свердловской области получили субсидии в сумме более 3 млрд руб. на выплату заработной платы — эти траты предусматривались постановлениями федерального правительства. Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 976 на уборку и дезинфекцию выплачено порядка 250 млн рублей 9 тысячам налогоплательщикам.

Как ранее писал DK.RU, в конце июля Свердловская область вошла в число 69 регионов, которым выделили средства из Резервного фонда правительства Российской Федерации для компенсации снижения поступлений налоговых и неналоговых доходов в связи с пандемией. После соответствующего распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина, региону поступили 4,8 млрд руб. из 100 млрд руб., выделенных в целом для РФ.

В условиях ухудшения макроэкономических параметров остро стоит вопрос сбалансированности бюджета. Сегодня доходы региональной казны, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, снизились более чем на 14 миллиардов рублей. Дополнительные федеральные средства оказывают существенную поддержку в стабилизации финансового состояния Свердловской области, позволяют нам выполнять расходные обязательства бюджета, — прокомментировала выделение денег заместитель губернатора — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Перед этим, в мае, область также получила средства от федерации — 5,1 млрд руб.